التشكيل - ديمبيلي بديل مع باريس سان جيرمان.. وثنائي هجومي في توتنام

الأربعاء، 26 نوفمبر 2025 - 21:13

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونيخ

يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي حامل لقب دوري أبطال أوروبا منافسه توتنام هوتسبير الإنجليزي، في الجولة الخامسة لحساب مرحلة الدوري من البطولة الأوروبية.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، فيما يحل توتنام في المركز الـ12 برصيد 8 نقاط.

واختار لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان الإبقاء على عثمان ديمبلي على مقاعد البدلاء.

ويبدأ باريس بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه

الدفاع: زائير إيمري - ماركينيوس - باتشو - نونو مينديش

الوسط: جواو نيفيز - فيتينيا - فابيان رويز

الهجوم: برادلي باركولا - خفيتشا كفاراتسخيليا - كوينتين نجانتو

أما توماس فرانك المدير الفني لتوتنام فاختار البدء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو

الدفاع: بيدرو بورو - ميكي فان دي فين - كريستيان روميرو - دجيد سبينس

الوسط: أرتشي جراي - رودريجو بينتانكور - لوكاس بيرجفال - بابا سار

الهجوم: ريتشارليسون - راندال كولو مواني

وينتظر باريس مباريات في الجولات الثلاث المقبلة أمام أتلتيك بلباو، وسبورتنج لشبونة، ونيوكاسل.

فيما يواجه توتنام سلافيا براج، وبروسيا دورتموند، وأينتراخت فرانكفورت.

باريس سان جيرمان توتنام
