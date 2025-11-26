التشكيل - إيزي وساكا أساسيان مع أرسنال.. وناشئ بايرن يعوض إيقاف لويس دياز

يحل بايرن ميونيخ ضيفا على أرسنال في ملعب الإمارات ضمن الجولة الخامسة لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

واختار ميكيل أرتيتا البدء بـ موسكيرا، ولويس سكيلي في قلب الدفاع والظهير الأيسر لتعويض غياب جابرييل المصاب، وكالافيوري وهينكابي المتواجدين على مقاعد البدلاء.

ويبدأ أرسنال بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: يوريان تيمبر - ويليام ساليبا - كريستيان موسكيرا - مايلز لويس سكيلي

الوسط: مارتن زوبيميندي - ديكلان رايس

وسط الهجوم: بوكايو ساكا - إيبيريتشي إيزي - لياندرو تروسارد

الهجوم: ميكيل ميرينو

ودفع فينسينت كومباني بـ لينارت كارل صاحب الـ17 عاما، لتعويض غياب لويس دياز الموقوف بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها أمام باريس سان جيرمان بعد تدخله القوي ضد أشرف حكيمي.

ويبدأ بايرن ميونيخ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: كونراد لايمار - جوناثان تاه - دايوت أوباميكانو - يوسيب ستانشيتش

الوسط: جوشوا كيميتش - ألكسندر بافلوفيتش - لينارت كارل

الهجوم: مايكل أوليسي - سيرجي جنابري - هاري كين

ويتقاسم بايرن وأرسنال صدارة مرحلة الدوري بالتساوي مع إنتر الإيطالي، برصيد 12 نقطة.

ويتبقى لأرسنال مواجهات أمام كلوب بروج، وإنتر، وكايرات ألماتي

فيما يتبقى لبايرن ميونيخ مباريات أمام سبورتنج لشبونة، ويونيون سان جيلواز، وأيندهوفن.