تشكيل ليفربول - مامارداشيفلي في المرمى أمام إيندهوفن.. وصلاح أساسي في الهجوم

الأربعاء، 26 نوفمبر 2025 - 20:58

كتب : FilGoal

أندي روبرتسون - محمد صلاح - ريان جرافنبيرخ - ليفربول

يعود الحارس جورجي جورجي مامارداشيفلي إلى حراسة مرمى ليفربول، ويبدأ محمد صلاح أساسيا في هجوم الريدز ضد إيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ليفربول على ملعبه أنفيلد خصمه الهولندي في الجولة الخامسة من دوري الأبطال.

كما يبدأ هوجو إيكتيكي أساسيا في الهجوم عوضا عن ألكسندر إيزاك.

وجاء تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: جورجي مامارداشيفلي

الدفاع: دومينيك سوبوسلاي - فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – ميلوش كيركيز

الوسط: أليكسيس ماك أليستر – كورتيس جونز – ريان خرافنبيرخ

الهجوم: محمد صلاح – هوجو إيكتيكي – كودي جاكبو

ويحتل ليفربول المركز العاشر برصيد 9 نقاط.

فيما يحتل إيندهوفن المركز الرابع والعشرين برصيد 5 نقاط.

