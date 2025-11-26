تشكيل ريال مدريد - كاريراس في الدفاع أمام أولمبياكوس.. ومبابي يقود الهجوم
الأربعاء، 26 نوفمبر 2025 - 20:47
كتب : FilGoal
أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد التشكيل الأساسي لمواجهة أولمبياكوس ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.
ويعوض أندري لونين غياب تيبو كورتوا في حراسة المرمى.
بينما يبدأ ألونسو برباعي دفاعي وهم ترينت أرنولد وراؤول أسينسيو وألفارو كاريراس وفيرلاند ميندي.
وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:
حراسة المرمى: أندري لونين.
خط الدفاع : ترينت ألكسندر أرنولد - راؤول أسينسيو - ألفارو كاريراس - فيرلاند ميندي.
خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - إدوار كامافينجا - أوريلين تشواميني.
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي - أردا جولر.
ويحتل ريال مدريد المركز التاسع برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات وهزيمة أمام ليفربول.
بينما أولمبياكوس في المركز الثالث والثلاثين برصيد نقطتين من تعادلين وهزيمتين.