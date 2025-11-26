كأس العرب - اكتمال دور المجموعات.. والبداية بين تونس أمام سوريا

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى نسخة 2025 من كأس العرب المقامة في قطر بعد ختام التصفيات.

وتأهلت منتخبات سوريا وفلسطين وعمان والكويت والبحرين وجزر القمر والسودان من التصفيات.

وبذلك يتواجد ستة منتخبات إفريقية في منافسات البطولة من أصل 16 منتخبا.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وتقام مباراة افتتاح البطولة بين منتخبي تونس وسوريا في تمام الثالثة من عصر يوم الإثنين الموافق 1 من ديسمبر المقبل بينما تقام مساء مواجهة قطر ضد فلسطين.

وجاءت المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى: قطر - تونس - سوريا - فلسطين.

المجموعة الثانية: المغرب - السعودية - عمان - جزر القمر.

المجموعة الثالثة: مصر - الأردن - الإمارات - الكويت.

المجموعة الرابعة: الجزائر - العراق - البحرين - السودان.

وتقام منافسات دور المجموعات خلال الفترة من 1 إلى 9 ديسمبر المقبل.

بينما تقام مباريات ربع النهائي يومي 11 و12 أما نصف النهائي فيوم 15 وتختتم البطولة بالنهائي يوم 18.