كأس العرب - السودان بـ 10 لاعبين يخطف آخر بطاقات التأهل للمجموعات أمام لبنان

الأربعاء، 26 نوفمبر 2025 - 20:31

كتب : FilGoal

لبنان - السودان

أكمل منتخب السودان عقد المتأهلين إلى مرحلة المجموعات من كأس العرب 2025 بقلب تأخره أمام لبنان لفوز بنتيجة 2-1.

وأقيمت المباراة في ملعب الغرافة وشهدت حضور جماهيري تخطى حاجز الـ 20 ألف مشجع.

وتأهل منتخب السودان إلى المجموعات رغم خوض ما يقارب 65 دقيقة من اللقاء بـ 10 لاعبين.

ويخوض منتخب السودان منافسات كأس العرب للمرة الخامسة، وهو الظهور الخامس تواليا، فيما يغيب منتخب لبنان عن البطولة لأول مرة منذ 1992.

وسيتواجد صقور الجديان في المجموعة الرابعة رفقة الجزائر والعراق والبحرين.

وصف المباراة

بدأ اللقاء ساخنا وفي الدقيقة 7 أجرى المنتخب اللبناني تغييرا اضطراريا بخروج حسين شرف الدين الذي خرج باكيا بسبب الإصابة.

وفي الدقيقة 25 ازدادت المباراة صعوبة على السودان بعد تعرض جون مانو للطرد بعد حصوله على إنذار ثاني.

وتقدم منتخب لبنان بهدف خليل خميس من لمسة واحدة بعد عرضية متقنة من الجهة اليسرى في الدقيقة 30.

وطالب لاعبو السودان بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 39 ورفض الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو احتسابها.

وفي الدقيقة 43 سجل السودان هدف التعادل لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، لكن بعد العودة لتقنية الفيديو احتسب الهدف كون مدافع لبنان هو من لمس الكرة.

شوط أول انتهى بالتعادل بين المنتخبين.

وفي الثاني تألق دفاع منتخب لبنان في الدقيقة 50 في التصدي لفرصة بـ 3 أرواح لصالح السودان.

وتقدم صقور الجديان في الدقيقة 73 بهدف من ياسر عوض بعد تمريرة بينية انفرد على إثرها من الجهة اليمنى من منطقة الجزاء.

الدقائق الأخيرة شهدت تقدم لبناني للعودة في النتيجة فطالبوا بالحصول على ركلة جزاء رفض الحكم احتسابها.

وفي الدقيقة 90+10 تألق مُنجد النيل حارس السودان في التصدي بأطراف أصابعه لرأسية خميس ليخطف منتخب السودان بطاقة التأهل لمرحلة المجموعات.

