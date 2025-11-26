كأس العرب – عودة تاريخية وركلات الترجيح تقود جُزر القُمر للمجموعات على حساب اليمن

خطف منتخب جُزر القُمر بطاقة التأهل لمرحلة المجموعات من كأس العرب 2025 بفوز بركلات الترجيح بعد عودة قاتلة في النتيجة.

وعادت جُزر القُمر في النتيجة في الثواني الأخيرة في الدقيقتين 90 و90+3 لتقلب تأخرها 4-2 لتعادل 4-4 ثم تتأهل بركلات الترجيح.

وستكون تلك المشاركة الأولى لجُزر القُمر في البطولة تاريخيا.

وفرط منتخب اليمن في فرصة التأهل لكأس العرب للمرة الرابعة في تاريخه رغم تقدمه بفارق هدفين طيلة دقائق اللقاء.

وسيلتحق المنتخب بكل من المغرب والسعودية وعُمان في المجموعة الثانية.

وأصبح منتخب جُزر القُمر أول منتخب إفريقي يفوز في ملحق البطولة الحالية بعد تفوق عرب آسيا في الـ 5 لقاءات السابقة على عرب إفريقيا.

وصف المباراة

تقدم منتخب اليمن بهدف عن طريق هارون الزبيدي برأسية مستفيدا من سقوط الكرة من يد الحارس في الدقيقة 14.

وفي الدقيقة 26 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح جُزر القُمر.

وتصدى عبد الله السعدي حارس اليمن لركلة الجزاء التي نفذها حسين زكواني لاعب جُزر القُمر.

لكن بعد العودة لتقنية الفيديو أُعيدت الركلة من جديد بداعي تقدم حارس اليمن عن خط المرمى أثناء تنفيذ الركلة.

زكواني انبرى مجددا للركلة وسددها في منتصف المرمى وتعادل في الدقيقة 30 لجُزر القُمر.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أصبحت الأمور أقرب لصالح اليمن بفضل هدفين.

ناصر محمدوه في الدقيقة 40 أودع عرضية أرضية في الشباك متقدما لليمن.

وفي الدقيقة 45+3 أضاف عبد الواسع المطري الهدف الثالث لليمن بعد سلسلة تمريرات انتهت بتسديدة منه بلمسة واحدة في الشباك.

شوط أول انتهى بنتيجة 3-1 لصالح اليمن.

وفي الدقيقة 61 حوّل أسامة عنبر بالخطأ تسديدة في شباك منتخب بلاده لتصبح النتيجة 3-2 لصالح اليمن.

وبعد 3 دقائق رد عبد الواسع المطري بالهدف الرابع لليمن بعد انفراد بتسديدة رائعة بهدوء من داخل منطقة الجزاء، ليعود الفارق لهدفين لصالح اليمن.

وألغى الحكم المساعد الهدف الخامس لليمن في الدقيقة 80.

المباراة لم تنته لإن الإثارة حاضرة تلك المرة لصالح جُزر القُمر في نهاية الشوط الثاني عكس الأول الذي كان لصالح اليمن.

في الدقيقة 89 عاد الحكم واحتسب ركلة جزاء لصالح جُزر القُمر بداعي وجود لمسة يد على مدافع اليمن.

أيمن زيد انبرى لها وسجلها في الشباك في الدقيقة 90 لتصبح النتيجة 4-3.

وفي الثانية الأخيرة سجل أمير هدفا من لمسة واحدة بعد عرضية مرت من الجميع ليتعادل المنتخبين في لقاء مثير للغاية ونلجأ لركلات الترجيح لحسم هوية المتأهل لمرحلة المجموعات.

وفي ركلات الترجيح تألق عادل عبده حارس جُزر القُمر في التصدي لركلتي ترجيح من لاعبي اليمن قائدا منتخب بلاده للتأهل لمرحلة المجموعات بالفوز بنتيجة 4-2، كما سجل أمير زيد الركلة الرابعة لجُزر القُمر معلنا تأهل بلاده للبطولة العربية لأول مرة.