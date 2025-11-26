وكيل إيدرسون يعرضه على برشلونة: أتالانتا ستخفض السعر إلى مبلغ بين 30 و40 مليون يورو

يرى أندريه كوري وكيل أعمال إيدرسون لاعب أتالانتا أن موكله قادر على التأقلم بشكل مثالي مع أسلوب برشلونة.

وأشار وكيل إيدرسون إلى أن النادي الإيطالي سيضطر لتخفيض مطالبه المالية بسبب اقتراب نهاية عقد اللاعب.

وقال كوري في تصريحات عبر إذاعة كادينا سير: "اللاعب الذي أرى أنه قد يتأقلم بشكل رائع مع نظام برشلونة ويضيف الكثير من القوة البدنية واللياقة هو إيدرسون لاعب أتالانتا".

وأوضح: "هي فرصة لأن عقده يقترب من النهاية. أتالانتا لم يرغب في بيعه رغم تلقيه عروضا كبيرة، لكن أعتقد أنهم سيكملون الصفقة في سوق الانتقالات الشتوية أو الصيفية المقبلة".

وتابع وكيل اللاعب "كانوا يطلبون مبلغا كبيرا يتراوح بين 60 و75 مليون يورو، لكنه اقترب من نهاية عقده لذلك قد يخفضون السعر إلى النصف ليصبح ما بين 30 و40 مليون يورو".

وشدد "إيدرسون لاعب مذهل ويملك من أفضل الأرقام في أوروبا في مركزه"

واختتم تصريحاته "هو قادر على النجاح في برشلونة دون أدنى شك".

وكان إيدرسون قد انضم إلى أتالانتا قادما من ساليرنتانا في 2022 مقابل 22.9 مليون يورو.

وشارك هذا الموسم في 11 مباراة بين الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا رغم معاناته من بعض الإصابات.

وسجل اللاعب هدفا في تعادل أتالانتا أمام برشلونة بنتيجة 2-2 خلال الموسم الماضي، كما ينتظر أن يبدأ أساسيا في مواجهة آينتراخت فرانكفورت بدوري أبطال أوروبا.