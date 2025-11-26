اتحاد الكرة: إحالة شكوى البنا وهلهل إلى لجنة الحكام

أعلن اتحاد الكرة إحالة شكوى الحكمين محمود البنا وسامي هلهل إلى لجنة الحكام برئاسة أوسكار رويز.

وكشف اتحاد الكرة في بيان رسمي اليوم الأربعاء "إحالة شكوى البنا وهلهل إلى لجنة الحكام لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للوائح".

وأكد الاتحاد "الاستعانة بخبرات تحكيمية أجنبية جاءت بناءً على طلب الأندية المشاركة في الدوري الممتاز، وبعد شكاوى متكررة من الاندية".

وأضاف "طلب مجلس الإدارة من لجنة الحكام إعلان المعايير والضوابط الخاصة باختيار القائمة الدولية للحكام، بما يضمن الشفافية وضخ دماء جديدة تماشياً مع المعايير الدولية."

وتابع "يؤكد الاتحاد أن الاستعانة بخبرات تحكيمية أجنبية جاءت بناءً على طلب الأندية المشاركة في الدوري الممتاز، وبعد شكاوى متكررة من الاندية، بهدف دعم منظومة التحكيم ورفع كفاءة إدارة المباريات وتعزيز مبدأ الشفافية."

وأتم "يشدد الاتحاد على أن الخبير الدولي أوسكار رويز يعمل وفق خطة تطوير شاملة تشمل تحديث برامج الإعداد الفني والبدني والدفع بعناصر شابة واعدة لضمان مستقبل أفضل للتحكيم المصري."

قرر الحكم المساعد سامي هلهل اعتزال التحكيم بسبب إقصائه من القائمة الدولية للحكام.

واختارت لجنة الحكام المصرية برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام القائمة الدولية.

وكشف سامي هلهل في فيديو عبر FilGoal.com أسباب اتخاذه قرار اعتزال التحكيم.. تابع التفاصيل بالضغط هنا

كما أعلن محمود البنا اعتزاله في وقت سابق.. ويمكنك الاطلاع على سبب اعتزاله بالضغط هنا