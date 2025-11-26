محامي رمضان صبحي لـ في الجول: لدينا أسباب جديدة للطعن على حكم الإيقاف.. وسنقدمها للمحكمة

رمضان صبحي النادي : بيراميدز بيراميدز

أعلن هاني زهران محامي رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، تقدمه بطعن على حكم إيقاف رمضان صبحي.

وكشف زهران في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "نحن بصدد تجهيز طعن على حكم إيقاف رمضان صبحي أمام المحكمة السويسرية الفيدرالية".

وأكمل "لدينا أسباب جديدة للطعن على حكم إيقاف رمضان صبحي أمام المحكمة السويسرية الفيدرالية، وسيتم تقديمها للمحكمة خلال الفترة المقبلة".

وسبق أن كشف مصدر من الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات عن تسلمها خطابا يفيد بإيقاف رمضان صبحي لاعب بيراميدز 4 سنوات.

وقال مصدر من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في وقت سابق لـ FilGoal.com: "وصلنا خطاب من المحكمة الرياضية الدولية اليوم يفيد بإيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات لحين الفصل في القضية".

وكان حازم خميس رئيس المنظومة المصرية لمكافحة المنشطات قد تحدث عن آخر مستجدات أزمة رمضان صبحي وعينة المنشطات.

وكشف خميس في وقت سابق عبر قناة أون تايم سبورتس: "عينة رمضان صبحي كان بها خلل في بعض الأمور الخاصة بالأكواد".

وأوضح "تم إيقاف رمضان لحين انتهاء التحقيقات بينما قررت لجنة الاستماع رفع الإيقاف وعدم إعطاء عقوبة لحين إنهاء القضية".

وفي يوم الثلاثاء 16 يوليو 2024 قررت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات رفع الإيقاف عن رمضان صبحي.

وتم الطعن على قرار رفع الإيقاف عن رمضان صبحي ليتحول الأمر إلى المحكمة الرياضية (كاس).