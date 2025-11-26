منافس مصر - استبعاد خالد عيسى حارس مرمى الإمارات للإصابة

أعلن منتخب الإمارات استبعاد خالد عيسى حارس مرمى العين من القائمة المشاركة في كأس العرب.

وشهدت قائمة منتخب الإمارات منافس مصر في كأس العرب، خوض الأبيض منافسات البطولة بقوام المنتخب الأول وتحت قيادة أولاريو كوزمين المدير الفني للمنتخب الأول.

وكان نادي العين قد أعلن إصابة خالد عيسى في العضلة الخلفية وحاجته للعلاج والراحة.

وضم الجهاز الفني لمنتخب الإمارات، عادل الحوسني حارس مرمى فريق الشارقة للقائمة بدلا منه.

كما يغيب كل من فابيو دي ليما لعدم تماثل الشفاء، وكايو كانيدو عن القائمة.

ويقع منتخب الإمارات رفقة مصر في المجموعة الثالثة التي تضم أيضا كل من الأردن بالإضافة إلى الكويت.

ويستهل منتخب الإمارات مبارياته بمواجهة الأردن يوم 3 ديسمبر المقبل.

بينما يلعب منتخب مصر مباراته الافتتاحية ضد الكويت يوم 2 من الشهر نفسه.

أما المواجهة بين مصر أمام الإمارات ستكون يوم 6 ديسمبر المقبل.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي.

وجاءت قائمة الإمارات كالآتي:

حراسة المرمى: عادل الحوسني (الشارقة) - علي خصيف (الجزيرة) - حمد المقبالي (شباب أهلي دبي).

خط الدفاع: ساشا إيفكوفيتش (الوحدة) - كوامي كويدو (العين) - لوكاس بيمنتا (الوحدة) - علاء الدين زهير (الوحدة) - ماركوس ميلوني (الشارقة) - روبن أمارال (الوحدة) - ريتشارد أكونور (الجزيرة) - خالد الظنحاني (الشارقة).

خط الوسط: علي صالح (الوصل) - لوان بيريرا (الشارقة) - حارب عبد الله (شباب أهلي دبي) - نيكولاس خيمينيز (الوصل) - يحيى الغساني (شباب أهلي دبي) - عصام فايز (عجمان) - يحيى نادر (العين) - ماجد راشد (الشارقة).

خط الهجوم: كايو لوكاس (الشارقة) - برونو أوليفيرا (الجزيرة) - محمد جمعة (شباب أهلي دبي) - سلطان عادل (شباب أهلي دبي).