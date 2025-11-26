منافس مصر - استبعاد خالد عيسى حارس مرمى الإمارات للإصابة

الأربعاء، 26 نوفمبر 2025 - 18:36

كتب : FilGoal

ركلة جزاء تصدى لها خالد عيسى حارس الإمارات من تامر صيام لاعب فلسطين

أعلن منتخب الإمارات استبعاد خالد عيسى حارس مرمى العين من القائمة المشاركة في كأس العرب.

خالد عيسى

النادي : العين

الإمارات

وشهدت قائمة منتخب الإمارات منافس مصر في كأس العرب، خوض الأبيض منافسات البطولة بقوام المنتخب الأول وتحت قيادة أولاريو كوزمين المدير الفني للمنتخب الأول.

وكان نادي العين قد أعلن إصابة خالد عيسى في العضلة الخلفية وحاجته للعلاج والراحة.

أخبار متعلقة:
البحرين وعمان إلى كأس العرب بعد إسقاط جيبوتي والصومال كأس العرب - النسخة الأولى.. خطفها النسور في غياب الفراعنة اللجنة المنظمة لـ كأس العرب: هذه النسخة ستحطم الأرقام القياسية إطلاق الأغنية الرسمية لـ كأس العرب بصوت محمد منير

وضم الجهاز الفني لمنتخب الإمارات، عادل الحوسني حارس مرمى فريق الشارقة للقائمة بدلا منه.

كما يغيب كل من فابيو دي ليما لعدم تماثل الشفاء، وكايو كانيدو عن القائمة.

ويقع منتخب الإمارات رفقة مصر في المجموعة الثالثة التي تضم أيضا كل من الأردن بالإضافة إلى الكويت.

ويستهل منتخب الإمارات مبارياته بمواجهة الأردن يوم 3 ديسمبر المقبل.

بينما يلعب منتخب مصر مباراته الافتتاحية ضد الكويت يوم 2 من الشهر نفسه.

أما المواجهة بين مصر أمام الإمارات ستكون يوم 6 ديسمبر المقبل.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي.

وجاءت قائمة الإمارات كالآتي:

حراسة المرمى: عادل الحوسني (الشارقة) - علي خصيف (الجزيرة) - حمد المقبالي (شباب أهلي دبي).

خط الدفاع: ساشا إيفكوفيتش (الوحدة) - كوامي كويدو (العين) - لوكاس بيمنتا (الوحدة) - علاء الدين زهير (الوحدة) - ماركوس ميلوني (الشارقة) - روبن أمارال (الوحدة) - ريتشارد أكونور (الجزيرة) - خالد الظنحاني (الشارقة).

خط الوسط: علي صالح (الوصل) - لوان بيريرا (الشارقة) - حارب عبد الله (شباب أهلي دبي) - نيكولاس خيمينيز (الوصل) - يحيى الغساني (شباب أهلي دبي) - عصام فايز (عجمان) - يحيى نادر (العين) - ماجد راشد (الشارقة).

خط الهجوم: كايو لوكاس (الشارقة) - برونو أوليفيرا (الجزيرة) - محمد جمعة (شباب أهلي دبي) - سلطان عادل (شباب أهلي دبي).

كأس العرب خالد عيسى منتخب الإمارات
نرشح لكم
كأس العرب - أبو ريدة يدعم المنتخب الثاني ويطالب اللاعبين ببذل أقصى جهد كأس العرب - اكتمال دور المجموعات.. والبداية بين تونس أمام سوريا كأس العرب - السودان بـ 10 لاعبين يخطف آخر بطاقات التأهل للمجموعات أمام لبنان كأس العرب – عودة تاريخية وركلات الترجيح تقود جُزر القُمر للمجموعات على حساب اليمن انتهت كأس العرب - جُزر القُمر (4)4-2(4) اليمن.. والسودان (2)-(1) لبنان.. تفوق إفريقي في نهاية الملحق البحرين وعمان إلى كأس العرب بعد إسقاط جيبوتي والصومال انتهت في تصفيات كأس العرب - عمان (0) (4)- (1) (0) الصومال.. البحرين (1)-(0) جيبوتي.. صافرة النهاية كأس العرب - النسخة الأولى.. خطفها النسور في غياب الفراعنة
أخر الأخبار
أبطال أوروبا - كوبنهاجن يحقق انتصاره الأول.. وديفيد لويز يخطف نقطة لـ بافوس ضد موناكو 2 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
فيفا يعلن بيع مليوني تذكرة في كأس العالم 2026 36 دقيقة | منتخب مصر
تدريب في الجيم ومحاضرة بالفيديو.. تفاصيل مران الزمالك الأول في جنوب إفريقيا 39 دقيقة | الكرة الإفريقية
استعدادا لمواجهة الجيش الملكي.. الأهلي يختتم مرانه الأول في المغرب ساعة | الكرة الإفريقية
استراحة أبطال أوروبا - أرسنال (1)-(1) بايرن ميونيخ ساعة | دوري أبطال أوروبا
استراحة أبطال أوروبا - ليفربول (1)-(1) إيندهوفن.. نهاية الشوط الأول ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا - أولمبياكوس (1)-(3) ريال مدريد.. نهاية الشوط الأول ساعة | دوري أبطال أوروبا
كأس العرب - أبو ريدة يدعم المنتخب الثاني ويطالب اللاعبين ببذل أقصى جهد ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 3 الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 الغزاوي: هذا هو الاتفاق الوحيد في مباراة السلة.. ونثق أن الاتحاد السكندري لن يترك المخطئ
/articles/517933/منافس-مصر-استبعاد-خالد-عيسى-حارس-مرمى-الإمارات-للإصابة