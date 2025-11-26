أبطال آسيا 2 - في غياب معتاد لـ رونالدو.. النصر يكتسح استقلال دوشنبه برباعية

الأربعاء، 26 نوفمبر 2025 - 18:16

كتب : FilGoal

جواو فيليكس - النصر

اكتسح فريق النصر السعودي نظيره استقلال دوشنبه من طاجكستان بأربعة أهداف دون مقابل.

ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2.

وواصل النصر انفراده بالصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة.

أخبار متعلقة:
النصر يختار أبو ظبي لمعسكره خلال كأس العرب جيسوس يدعو لاعبي النصر لمواصلة الانتصارات ويشبه هدف رونالدو بهدفه أمام يوفنتوس مقصية رونالدو تحطم أرقاما قياسية لـ النصر في قمة الدوري السعودي تقرير: مدرب النصر يوافق على بيع ويسلي

وشهدت المباراة غياب معتاد لكريستيانو رونالدو نجم فريق النصر الذي لم يشارك حتى الآن في البطولة.

وكان جواو فيليكس قد افتتاح التسجيل في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، وأضاف محمد سيماكان الهدف الثاني في الدقيقة 40.

أما في الشوط الثاني فسجل ساديو ماني الهدف الثالث في الدقيقة 84 قبل أن يختتم أيمن يحيى التسجيل بهدف رابع في الدقيقة 92.

ويختتم النصر مبارياته بمواجهة الزوراء العراقي يوم 24 ديسمبر المقبل في ختام دور المجموعات.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا 2.

الدوري السعودي النصر جواو فيليكس
نرشح لكم
الرياضية: تأجيل محتمل للجولة العاشرة من الدوري السعودي مؤمن سليمان: الخسارة برباعية؟ الهلال يستطيع اللعب في الدوري الإنجليزي الرياضية: أهلي جدة يصرف النظر عن مواجهة مانشستر يونايتد وديا النصر يختار أبو ظبي لمعسكره خلال كأس العرب بعد الخسارة برباعية.. مدرب اتحاد جدة: لعبنا ضد الدحيل بالأسماء فقط إنزاجي يتحدث عن اعتراض داروين نونيز لحظة تبديله أمام الفتح استمرار غياب كريستيانو رونالدو في دوري أبطال آسيا 2 الأهلي يعلن إطلاق فرع جديدة للأكاديمية في السعودية
أخر الأخبار
كأس العرب - أبو ريدة يدعم المنتخب الثاني ويطالب اللاعبين ببذل أقصى جهد 3 دقيقة | منتخب مصر
التشكيل - ديمبيلي بديل مع باريس سان جيرمان.. وثنائي هجومي في توتنام 35 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التشكيل - إيزي وساكا أساسيان مع أرسنال.. وناشئ بايرن يعوض إيقاف لويس دياز 50 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ليفربول - مامارداشيفلي في المرمى أمام إيندهوفن.. وصلاح أساسي في الهجوم 50 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ريال مدريد - كاريراس في الدفاع أمام أولمبياكوس.. ومبابي يقود الهجوم ساعة | دوري أبطال أوروبا
كأس العرب - اكتمال دور المجموعات.. والبداية بين تونس أمام سوريا ساعة | كأس العرب
كأس العرب - السودان بـ 10 لاعبين يخطف آخر بطاقات التأهل للمجموعات أمام لبنان ساعة | كأس العرب
كأس العرب – عودة تاريخية وركلات الترجيح تقود جُزر القُمر للمجموعات على حساب اليمن ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 3 الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 الغزاوي: هذا هو الاتفاق الوحيد في مباراة السلة.. ونثق أن الاتحاد السكندري لن يترك المخطئ
/articles/517932/أبطال-آسيا-2-في-غياب-معتاد-لـ-رونالدو-النصر-يكتسح-استقلال-دوشنبه-برباعية