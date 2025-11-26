أبطال آسيا 2 - في غياب معتاد لـ رونالدو.. النصر يكتسح استقلال دوشنبه برباعية

اكتسح فريق النصر السعودي نظيره استقلال دوشنبه من طاجكستان بأربعة أهداف دون مقابل.

ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2.

وواصل النصر انفراده بالصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة.

وشهدت المباراة غياب معتاد لكريستيانو رونالدو نجم فريق النصر الذي لم يشارك حتى الآن في البطولة.

وكان جواو فيليكس قد افتتاح التسجيل في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، وأضاف محمد سيماكان الهدف الثاني في الدقيقة 40.

أما في الشوط الثاني فسجل ساديو ماني الهدف الثالث في الدقيقة 84 قبل أن يختتم أيمن يحيى التسجيل بهدف رابع في الدقيقة 92.

شوف ا أهداف مباراة النصر السعودي 4-0 واستقلال الطاجيكي في دوري أبطال آسيا الثاني#دوري_أبطال_آسيا_الثاني#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/Bsgimm6XsK — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 26, 2025

ويختتم النصر مبارياته بمواجهة الزوراء العراقي يوم 24 ديسمبر المقبل في ختام دور المجموعات.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا 2.