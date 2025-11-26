منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما يفوز أمام تونس بهدف في دورة شمال إفريقيا

الأربعاء، 26 نوفمبر 2025 - 18:08

كتب : FilGoal

منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما

فاز منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما أمام نظيره التونسي بهدف نظيف في الجولة الأولى لحساب المجموعة الأولى من دورة شمال إفريقيا للشابات.

سجل هدف سيدات مصر رودينا عبد الرسول خلال الشوط الأول، من المباراة التي أقيمت على ملعب حمام الأنف.

وبتلك النتيجة يتصدر المنتخب المصري للشابات صدارة المجموعة الأولى بـ3 نقاط.

ويلتقي في الجولة الثانية منتخب مصر للشابات أمام نظيره الليبي يوم الجمعة المقبل الساعة الثالثة والنصف.

فيما تقام مباراة مباراة ليبيا وتونس في الجولة الأخيرة.

وتضم المجموعة الثانية المجموعة الثانية المغرب، والجزائر، والأردن.

ويلتقي متصدر كل مجموعة في المباراة النهائية، فيما يلتقي ثاني كل مجموعة في مباراة تحديد المركز الثالث.

وضمت أميرة يوسف المدير الفني لمنتخب مصر قائمة مكونة من 22 لاعبة، جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: حبيبة صبري، كنزي مجدي عزيز، وفاء ربيع.

خط الدفاع: حبيبة أشرف، جنة أحمد، سلمى كرم، فرحة الجارحي، حنين زكي، حبيبة وليد، رودينا عبد الرسول.

خط الوسط: فاطمة مصطفى، فاطمة الزهراء، كاميليا معتز ، كاميلا أبو سيف، منة عزت، أشرقت عادل، منى فكري، فرح المهدي، جوانا جورج.

خط الهجوم: حبيبة عصام، نغم النجار، سارة خالد.

دورة شمال إفريقيا منتخب مصر للشابات
