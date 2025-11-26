انتهت كأس العرب - جُزر القُمر (4)4-2(4) اليمن.. والسودان (2)-(1) لبنان.. تفوق إفريقي في نهاية الملحق

الأربعاء، 26 نوفمبر 2025 - 18:01

كتب : FilGoal

اليمن - جزر القمر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي جُزر القُمر ضد اليمن، والسودان ضد لبنان في ملحق كأس العرب 2025.

وتقام البطولة في قطر للنسخة الثانية على التوالي.

وتأهلت منتخبات فلسطين وسوريا والبحرين وعُمان والكويت إلى مرحلة المجموعات.

جُزر القُمر × اليمن

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــا.

جُزر القُمر إلى مرحلة المجموعات بالفوز 4-2 بركلات الترجيح

نهاية الوقت الاصلي إلى ركلات الترجيح

ق 90+3: أمير زيد يسجل الراااابع والثاني على التوالي ويعود لجزر القمر

ق 90: جووول الثالث لجزر القمر من ركلة جزاء

ق 89: الحكم يحتسب ركلة جزاء لجزر القمر بداعي وجود لمسة يد على مدافع اليمن

ق 80: جووول ولكن تسلل على اليمن

ق 64: جوووول الراااابع لليمن عبد الواسع ينفرد ويسجل الرابع

ق 61 : تسديدة ترتطم بمدافع اليمن وتسكن الشباك وتقلص الفارق لجزر القمر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: جووول الثاااالث لليمن.. عبد الواسع المطري يسدد من لمسة واحدة في الشباك بعد سلسلة تمريرات يمينة.

ق 40: جووول الثاااني لليمن عن طريق ناصر محمدوه

ق 30: جووول التعادل من ركلة جزاء لجُزر القمر

ق 28: حارس اليمن يتصدى لركلة الجزاء والحكم ينتظر قرار تقنية الفيديو لإعادتها بسبب خروجه عن خط المرمى أثناء تنفيذها

ق 26: ركلة جزاء لجزر القمر

ق 14: جووول أووول لليمن.. هارون الزُبيدي يستغل خطأ الحارس ويسجل برأسية هدف اليمن الأول.

بداية اللقاء

--

السودان × لبنان

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــا.

انتهت.. السودان إلى مجموعات كأس العرب

ق 90+10: حارس السودان يتألق ويمنع بأطراف أصابعه هدف التعادل القاتل

ق90+4: مطالبات بركلة جزاء لصالح لبنان

ق 73: جوووول السودان يقلب الطاولة ويتقدم بالهدف الثاني ياسر عوض

ق 50: دفاع لبنان يتألق على 3 مرات في التصدي لفرص سودانية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: 13 دقيقة وقت بدلا من الضائع

ق 45: تقنية الفيديو تحتسب الهدف لصالح السودان

ق 43: جووول للسودان لكن الحكم يرفع راية التسلل

ق 39: الحكم يعود لتقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء للسودان ويرفض احتسابها

ق 30: جووول خميس خليل يتقدم لمنتخب لبنان بالهدف الأول بلمسة بعد عرضية متقنة من الجهة اليسرى

ق 25: طرد جون مانو لاعب السودان

ق 7: تغيير اضطراري لمنتخب لبنان بعد إصابة حسين شرف الدين وخروجه باكيا

بداية اللقاء

جُزر القُمر اليمن السودان لبنان كأس العرب
