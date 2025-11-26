انتهت كأس العرب - جُزر القُمر (4)4-2(4) اليمن.. والسودان (2)-(1) لبنان.. تفوق إفريقي في نهاية الملحق

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي جُزر القُمر ضد اليمن، والسودان ضد لبنان في ملحق كأس العرب 2025.

وتقام البطولة في قطر للنسخة الثانية على التوالي.

وتأهلت منتخبات فلسطين وسوريا والبحرين وعُمان والكويت إلى مرحلة المجموعات.

جُزر القُمر × اليمن

جُزر القُمر إلى مرحلة المجموعات بالفوز 4-2 بركلات الترجيح

نهاية الوقت الاصلي إلى ركلات الترجيح

ق 90+3: أمير زيد يسجل الراااابع والثاني على التوالي ويعود لجزر القمر

ق 90: جووول الثالث لجزر القمر من ركلة جزاء

ق 89: الحكم يحتسب ركلة جزاء لجزر القمر بداعي وجود لمسة يد على مدافع اليمن

ق 80: جووول ولكن تسلل على اليمن

هدف | منتخب اليمن يتقدم 4 - 2 أمام جزر القمر في الدقيقة 65 عبر عبدالواسع المطري #جزر_القمر_اليمن#كأس_العرب2025#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/o5bKAKmMoM — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 26, 2025

ق 64: جوووول الراااابع لليمن عبد الواسع ينفرد ويسجل الرابع

منتخب جزر القمر لا يستسلم.. تسديدة زين الدين محمد تصطدم بالدفاع وتسكن شباك منتخب اليمن ⚽#اليمن_جزر_القمر#كأس_العرب pic.twitter.com/ZLepd5JRVJ — ADSportsTV (@ADSportsTV) November 26, 2025

ق 61 : تسديدة ترتطم بمدافع اليمن وتسكن الشباك وتقلص الفارق لجزر القمر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: جووول الثاااالث لليمن.. عبد الواسع المطري يسدد من لمسة واحدة في الشباك بعد سلسلة تمريرات يمينة.

هدف | منتخب اليمن يتقدم 2 - 1 أمام جزر القمر في الدقيقة 40 عبر ناصر محمدوه#جزر_القمر_اليمن#كأس_العرب2025#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/B4oVYISJqs — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 26, 2025

ق 40: جووول الثاااني لليمن عن طريق ناصر محمدوه

هدف | منتخب جزر القمر يدرك التعادل 1 - 1 أمام اليمن في الدقيقة 30 من ركلة جزاء #جزر_القمر_اليمن#كأس_العرب2025#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/Y33U4XPw48 — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 26, 2025

ق 30: جووول التعادل من ركلة جزاء لجُزر القمر

ق 28: حارس اليمن يتصدى لركلة الجزاء والحكم ينتظر قرار تقنية الفيديو لإعادتها بسبب خروجه عن خط المرمى أثناء تنفيذها

ق 26: ركلة جزاء لجزر القمر

هدف | منتخب اليمن يتقدم 1 - 0 على جزر القمر في الدقيقة 14 عبر هارون الزبيدي #جزر_القمر_اليمن#كأس_العرب2025#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/fK67zV6W0J — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 26, 2025

ق 14: جووول أووول لليمن.. هارون الزُبيدي يستغل خطأ الحارس ويسجل برأسية هدف اليمن الأول.

بداية اللقاء

السودان × لبنان

انتهت.. السودان إلى مجموعات كأس العرب

ق 90+10: حارس السودان يتألق ويمنع بأطراف أصابعه هدف التعادل القاتل

ق90+4: مطالبات بركلة جزاء لصالح لبنان

ق 73: جوووول السودان يقلب الطاولة ويتقدم بالهدف الثاني ياسر عوض

شوف | دفاع منتخب لبنان يحرم منتخب السودان من هدف محقق في الدقيقة 50 #كأس_العرب2025#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/oymqBHSczT — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 26, 2025

ق 50: دفاع لبنان يتألق على 3 مرات في التصدي لفرص سودانية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: 13 دقيقة وقت بدلا من الضائع

منتخب السودان يسجل هدف التعادل في شباك منتخب لبنان عن طريق مصطفى محمد ⚽#لبنان_السودان#كأس_العرب pic.twitter.com/J6IPwSrT7g — ADSportsTV (@ADSportsTV) November 26, 2025

ق 45: تقنية الفيديو تحتسب الهدف لصالح السودان

ق 43: جووول للسودان لكن الحكم يرفع راية التسلل

بعد العودة إلى الVAR 🖥️ حكم المباراة لا يحتسب ركلة جزاء لمنتخب السودان في هذه اللقطة 🚫#اليمن_جزر_القمر#كأس_العرب pic.twitter.com/eOewqNsimd — ADSportsTV (@ADSportsTV) November 26, 2025

ق 39: الحكم يعود لتقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء للسودان ويرفض احتسابها

شوف الهدف | منتخب لبنان يتقدم 1-0 على منتخب السودان عن طريق خليل خميس في الدقيقة 30 #كأس_العرب2025#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/iFVs57wTUi — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 26, 2025

ق 30: جووول خميس خليل يتقدم لمنتخب لبنان بالهدف الأول بلمسة بعد عرضية متقنة من الجهة اليسرى

شوف | الحكم عبد الرحمن الجاسم يطرد لاعب منتخب السودان جون مانو بعد تحصله على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 22#كأس_العرب2025#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/ZQPiLf4iiz — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 26, 2025

ق 25: طرد جون مانو لاعب السودان

لقطة مؤثرة.. إصابة حسين شرف الدين لاعب منتخب لبنان وبكاؤه لحظة خروجه من أرض الملعب 🎥#لبنان_السودان#كأس_العرب pic.twitter.com/dQJjx4OQOl — ADSportsTV (@ADSportsTV) November 26, 2025

ق 7: تغيير اضطراري لمنتخب لبنان بعد إصابة حسين شرف الدين وخروجه باكيا

بداية اللقاء