البحرين وعمان إلى كأس العرب بعد إسقاط جيبوتي والصومال

تأهل المنتخب البحريني إلى نهائيات كأس العرب بعد عبور عقبة جيبوتي في تصفيات البطولة بهدف دون مقابل.

كما تأهل منتخب سلطنة عمان إلى النهائيات أيضا بعد الفوز على الصومال بركلات الترجيح.

في المباراة الأولى سجل محمد الرميحي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36 بعد خطأ فادح من حارس جيبوتي.

وشهدت المباراة طرد الجيبوتي أحمد زكريا في الدقيقة 41 بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

فيما انتهى لقاء عمان والصومال بالتعادل السلبي واتجه لركلات الترجيح.

وابتسمت ركلات الترجيح للمنتخب الذي يدربه البرتغالي كارلوس كيروش بنتيجة 4-1.

وانضم منتخب عمان للمجموعة الثانية التي تضم كلا من منتخبي المغرب والسعودية، والفائز من لقاء جزر القمر أمام اليمن.

وانضم منتخب عمان للمجموعة الثانية التي تضم كلا من منتخبي المغرب والسعودية، والفائز من لقاء جزر القمر أمام اليمن.

وانضم منتخب البحرين للمجموعة الرابعة بجانب منتخب الجزائر والعراق، والفائز من لقاء منتخب السودان مع نظيره اللبناني.

وانضم منتخب البحرين للمجموعة الرابعة بجانب منتخب الجزائر والعراق، والفائز من لقاء منتخب السودان مع نظيره اللبناني.

في اليوم الأول من مرحلة التصفيات، تأهل المنتخب الكويتي للمشاركة في المجموعة الثالثة التي تضم مصر والأردن والإمارات بعد عبور موريتانيا.

كما انتصر منتخب سوريا على جنوب السودان، ومنتخب فلسطين على ليبيا، ليتأهل المنتخبان للتواجد ضمن المجموعة الأولى التي تضم قطر وتونس.

وبفوز البحرين وعمان على جيبوتي والصومال، تكون المنتخبات الآسيوية الخمسة حققت الفوز أمام نظيرتها الإفريقية.