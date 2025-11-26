مصدر من مكافحة المنشطات لـ في الجول: تسلمنا خطاب إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات

كشف مصدر من الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات عن تسلمها خطابا يفيد بإيقاف رمضان صبحي لاعب بيراميدز 4 سنوات.

وتم تصعيد أزمة عينة رمضان صبحي إلى المحكمة الرياضية الدولية لاتخاذ قرارها النهائي.

وقال مصدر من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات لـ FilGoal.com : "وصلنا خطاب من المحكمة الرياضية الدولية اليوم يفيد بإيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات لحين الفصل في القضية".

وكان حازم خميس رئيس المنظومة المصرية لمكافحة المنشطات قد تحدث عن آخر مستجدات أزمة رمضان صبحي وعينة المنشطات.

وكشف خميس في وقت سابق عبر قناة أون تايم سبورتس: "عينة رمضان صبحي كان بها خلل في بعض الأمور الخاصة بالأكواد".

وأوضح "تم إيقاف رمضان لحين انتهاء التحقيقات بينما قررت لجنة الاستماع رفع الإيقاف وعدم إعطاء عقوبة لحين إنهاء القضية".

وتابع "الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات استأنفت ضد رمضان صبحي في المحكمة الرياضية الدولية والمنظمة المصرية أيضا".

وأضاف حازم خميس "لا أعلم حقيقة طلب رمضان صبحي تعويض مالي من المنظمة".

وبسؤاله عن سبب الأزمة أجاب خميس "عينة رمضان صبحي عند تحليلها اتضح أنها لا تنتمي للمكون البشري وهذا إما تلاعب بالعينة أو استخدام وسيلة محظورة لمكافحة المنشطات".

واختتم تصريحاته "القرار النهائي في قضية رمضان صبحي سيخرج من المحكمة الدولية، وهذه الحالة هي أول واقعة من نوعها في مصر، وإذا حدثت عقوبة ستكون على اللاعب والمنظمة المصرية".

وفي يوم الثلاثاء 16 يوليو 2024 قررت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات رفع الإيقاف عن رمضان صبحي.

وتم الطعن على قرار رفع الإيقاف عن رمضان صبحي ليتحول الأمر إلى المحكمة الرياضية (كاس).

رمضان صبحي مكافحة المنشطات بيراميدز
