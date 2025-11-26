هاري كين: أشعر أنني في أفضل حالة وصلت إليها على الإطلاق

يشعر هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ أنه وصل لأعلى المستويات في مسيرته، في ظل تألقه مع البافاري هذا الموسم.

وسجل كين 24 هدفا في 18 مباراة لعبها مع بايرن في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وقال كين في تصريحات للصحفيين: "هل هذا هو أعلى مستوى في مسيرتي؟ أعتقد ذلك، من حيث أسلوبي في اللعب وتأثيري على المباريات، ليس فقط من خلال تسجيل الأهداف".

وأضاف الدولي الإنجليزي "من الناحية البدنية أيضا أشعر أنني في أفضل حالة وصلت إليها على الإطلاق".

وتابع "عندما يجمع كل ذلك مع الخبرة التي اكتسبتها بعد وجودي هنا لعدة سنوات والعمل مع المدرب لمدة عامين، سترى نسخة مكتملة جدًا مني في الوقت الحالي".

وأتم "قبل كل مباراة أشعر بأنني سأحصل على الفرص، وهذه الثقة موجودة، وقد تمكنت من استغلال عدد كبير منها هذا الموسم، وهذا أمر رائع".

وكان هاري كين قد رد على الشائعات التي تربطه بالانتقال إلى برشلونة الصيف المقبل.

فقبل أيام، كشفت ذا جارديان البريطانية أن نادي برشلونة وضع هاري كين كخيار أول لتعويض روبرت ليفاندوفسكي في الصيف المقبل.

وقال هاري كين لجريدة بيلد: "الانتقال إلى برشلونة؟ لم أتواصل مع أي شخص، ولم يتصل بي أحد. أشعر براحة تامة في الوضع الحالي، رغم أننا لم نناقش وضعي مع بايرن بعد".

وأضاف قائد منتخب إنجلترا "لا داعي للعجلة. أنا سعيد جدا في بايرن ميونيخ. هذا واضح من طريقة لعبي".

وأكمل "عندما يكون هناك أي تواصل، فسنرى. لكنني لا أفكر في الموسم الجديد بعد. هناك كأس العالم في الصيف المقبل، ومن المستبعد جدا أن يتغير أي شيء بعد هذا الموسم".

عندما سُئل عما إذا كان على جماهير بايرن القلق، أجاب كين: "لا، لا أعتقد ذلك".

ورغم ارتباط أسماء مثل إيتا إيونج مهاجم ليفانتي وجوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد ببرشلونة، إلا أن النادي الكتالوني يفكر في تكرار سيناريو 2022 عندما تعاقد مع ليفاندوفسكي من بايرن، وهذه المرة باستهداف نجم الفريق البافاري الحالي هاري كين.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، وسط غياب أي مؤشرات حول نية النادي تمديد تعاقده، ما دفع إدارة البلوجرانا إلى التحرك مبكرًا للبحث عن خليفة للمهاجم البولندي المخضرم.

كين يتصدر قائمة المطلوبين في برشلونة بعدما واصل تألقه منذ انتقاله إلى بايرن قبل موسمين، مسجلًا 108 أهداف في 113 مباراة، منها 23 هدفًا في الموسم الجاري فقط، ليؤكد أنه لا يزال أحد أكثر المهاجمين فاعلية في العالم.

ورغم بلوغه 32 عامًا، لا يزال قائد منتخب إنجلترا يقدم أداءً متكاملًا على الصعيدين التهديفي والجماعي، وهو ما جعل برشلونة يرى فيه البديل المثالي لضمان استمرارية الخط الهجومي بنفس الجودة.

ويمتد عقد كين مع بايرن حتى 2027، لكنه يتضمن شرطا جزائيًا بقيمة 57 مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ ترى إدارة برشلونة أنه مناسب بالنظر إلى قيمته وخبرته.

ورغم أن المهاجم الإنجليزي أبدى في وقت سابق انفتاحه على تمديد عقده مع بايرن، إلا أن فكرة اللعب لبرشلونة تبقى مغرية بالنسبة له، خاصة مع سعيه لتجربة جديدة في نادٍ من عمالقة أوروبا.

ويرى مسؤولو برشلونة أن التعاقد مع كين سيمنح الفريق ضمانًا لتحقيق نجاح فوري لعدة مواسم، بينما يواصل النادي تحسين وضعه المالي تمهيدًا للتعاقد مع مهاجم شاب يكون الوريث المستقبلي لخط الهجوم.