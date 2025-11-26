بعد الهزيمة من تشيلسي.. فليك يقرر إلغاء مران برشلونة وبيدري يواصل التأهيل

الأربعاء، 26 نوفمبر 2025 - 16:08

كتب : ذكاء اصطناعي

بيدري - برشلونة ضد رايو فايكانو

أجرى برشلونة تغييرا على خططه صباح اليوم الأربعاء رغم الهزيمة الثقيلة التي تلقاها أمام تشيلسي بنتيجة 3-0 في دوري أبطال أوروبا، في مباراة بدا فيها الفريق الكتالوني عاجزًا تمامًا أمام ضغط أصحاب الأرض، قبل أن يزيد طرد رونالد أراوخو الأمور تعقيدًا على حامل لقب الدوري الإسباني.

بيدري

النادي : برشلونة

برشلونة

الهزيمة جعلت فرص برشلونة في إنهاء دور المجموعات ضمن الثمانية الأوائل تتقلص بشكل كبير، ليقترب من خوض الأدوار الإقصائية المؤهلة لثمن النهائي.

وبحسب صحيفة سبورت قرر هانز فليك إلغاء مران الفريق الذي كان مقررًا في الواحدة ظهر اليوم داخل المدينة الرياضية جوان جامبر، وذلك لمنح لاعبيه فترة أطول للتعافي البدني بعد رحلة العودة من لندن.

الفريق وصل إلى برشلونة في حوالي الرابعة والنصف فجرًا عقب مواجهة تشيلسي، وهو ما وضع اللاعبين أمام ساعات قليلة للغاية من الراحة، ليقتنع الجهاز الفني بأن التدريب في هذا التوقيت لن يكون مفيدًا، خصوصًا في أسبوع مزدحم بالمباريات.

ورغم إلغاء المران الجماعي، حضر عدد من اللاعبين إلى مقر النادي للخضوع لجلسات الاستشفاء والعلاج الطبيعي والعمل الفردي منخفض الحمل.

من بينهم بيدري، الذي واصل برنامجه التأهيلي الخاص بعدما غاب عن قائمة مباراة تشيلسي، حيث يعمل خلال الأيام الأخيرة على التخلص من آلامه واستعادة حساسية المباريات تدريجيًا.

ويستعد برشلونة الآن لمواجهة ألافيس يوم السبت في الدوري، وسط حالة ترقب كبيرة بشأن موقف بيدري من الانضمام للقائمة.

الجهاز الفني سيقيّم تطور حالة اللاعب بدقة لتحديد إمكانية عودته، مع الحرص على عدم المجازفة به في ظل أهميته الكبيرة للفريق.

ومن المنتظر أن يعود برشلونة للتدريبات يوم الجمعة، على أن تكون هذه الحصة التدريبية حاسمة في تقييم جاهزية المجموعة قبل الاختبار القادم في الليجا.

برشلونة بيدري
