تدريبات تأهيلية للمستبعدين من قائمة الأهلي لمواجهة الجيش الملكي
الأربعاء، 26 نوفمبر 2025 - 16:01
كتب : حسام نور الدين
أدت مجموعة اللاعبين المستبعدين من قائمة الأهلي للسفر للمغرب لمواجهة الجيش الملكي تدريبات تأهيلية وبدنية.
وشهد المران مشاركة كل من محمد الشناوي وحسين الشحات ونيتس جراديشار ومحمد عبد الله وعمر كمال ومصطفى العش أحمد عبد القادر وأحمد عابدين.
بالإضافة إلى الحارس غير المقيد حمزة علاء والذي سيتم قيده في يناير.
ويلعب الأهلي ضد الجيش الملكي يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
وكان الأهلي قد تغلب على شبيبة القبائل الجزائري بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الافتتاحية.
بينما تعرض الجيش الملكي للخسارة أمام يانج أفريكانز بهدف دون مقابل.
نرشح لكم
اتحاد الكرة: إحالة شكوى البنا وهلهل إلى لجنة الحكام محامي رمضان صبحي لـ في الجول: لدينا أسباب جديدة للطعن على حكم الإيقاف.. وسنقدمها للمحكمة إدريس يعلن اختيار النني سفيرا للجنة الأولمبية.. ويهديه القلادة الذهبية سامي هلهل يكشف عبر في الجول سبب اعتزاله التحكيم مصدر من مكافحة المنشطات يكشف لـ في الجول كيف يستأنف رمضان صبحي على قرار إيقافه مصدر من مكافحة المنشطات لـ في الجول: تسلمنا خطاب إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات "نجله في العناية المركزة".. الزوراء يعلن عودة النحاس إلى مصر بشكل عاجل الدبيس: كولر لم يكن واضحا معي في الأهلي