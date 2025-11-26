تدريبات تأهيلية للمستبعدين من قائمة الأهلي لمواجهة الجيش الملكي

الأربعاء، 26 نوفمبر 2025 - 16:01

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - أحمد عبد القادر

أدت مجموعة اللاعبين المستبعدين من قائمة الأهلي للسفر للمغرب لمواجهة الجيش الملكي تدريبات تأهيلية وبدنية.

وشهد المران مشاركة كل من محمد الشناوي وحسين الشحات ونيتس جراديشار ومحمد عبد الله وعمر كمال ومصطفى العش أحمد عبد القادر وأحمد عابدين.

بالإضافة إلى الحارس غير المقيد حمزة علاء والذي سيتم قيده في يناير.

ويلعب الأهلي ضد الجيش الملكي يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تغلب على شبيبة القبائل الجزائري بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الافتتاحية.

بينما تعرض الجيش الملكي للخسارة أمام يانج أفريكانز بهدف دون مقابل.

