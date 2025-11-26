في الجول يكشف تطورات موقف صلاح ومرموش من المشاركة في ودية نيجيريا

علم FilGoal.com أن الجهاز الفني لمنتخب مصر وضع أزمة موعد انضمام محمد صلاح وعمر مرموش لصفوف الفراعنة قبل كأس أمم إفريقيا في يد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويستعد الفراعنة لرحلة البحث عن اللقب الثامن في كأس أمم إفريقيا، حين تنطلق نسخة 2025 بالمغرب يوم 21 ديسمبر القادم.

وعلم FilGoal.com أن حسام حسن مدرب المنتخب ترك الأمر لأبو ريدة، الذي بدأ بالفعل التواصل مع ليفربول ومانشستر سيتي من أجل مشاركة صلاح ومرموش في مواجهة نيجيريا الودية يوم 14 ديسمبر المقبل.

وحتى الآن لم يتلقى رد من الناديين الإنجليزيين.

نقطة الخلاف التي تنتظر الحسم هي إمكانية مشاركة صلاح ومرموش أمام نيجيريا وديا يوم الأحد 14 ديسمبر المقبل، قبل البطولة بأيام.

فيما يلعب ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي يوم السبت 13 ديسمبر، ويواجه سيتي كريستال بالاس يوم الأحد 14 ديسمبر، يوم مباراة نيجيريا.

الأمر نفسه ينطبق على مصطفى محمد الذي يلعب مع نانت ضد أنجيه بالدوري الفرنسي يوم الجمعة 12 ديسمبر.

قبل أسابيع، ذكرت جريدة ديلي ميل أن صلاح ومرموش قد يُفضلان البقاء مع ليفربول وسيتي وخوض المباراتين ثم السفر للانضمام لمعسكر منتخب مصر الذي يلعب مباراته الأولى في البطولة ضد زيمبابوي يوم 22 ديسمبر.

ويجب على كل الأطراف الاتفاق على موعد انضمام صلاح ومرموش لمعسكر الفراعنة الأخير قبل البطولة في ظل التضارب بين مواعيد المباريات.

ويستضيف المغرب المسابقة في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة الإفريقية يوم 22 ديسمبر بمواجهة زيمبابوي.

بينما يواجه الفراعنة جنوب إفريقيا في الجولة الثانية يوم 26 من الشهر نفسه.

على أن يختتم منتخب مصر مواجهات دور المجموعات بمباراة أنجولا يوم 29 ديسمبر.

