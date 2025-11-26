الدبيس: كولر لم يكن واضحا معي في الأهلي
الأربعاء، 26 نوفمبر 2025 - 15:21
كتب : FilGoal
يرى كريم الدبيس لاعب سيراميكا كليوباترا الحالي والأهلي السابق أن السويسري مارسيل كولر مدرب الأحمر الأسبق لم يكن واضحا معه.
كريم الدبيس
النادي : سيراميكا كليوباترا
وقال الدبيس عبر أون سبورت:ريبيرو كان أكثر وضوحا من كولر معي في الأهلي".
وأضاف "ريبيرو أخبرني أنني لاعب مميز لكن مشاركتي ستكون صعبة معه".
وأكمل "لكن كولر كان يخبرني أنني لاعب جيد وسوف أحصل على فرصة ثم أتفاجئ أنني خارج قائمة المباريات".
وأتم تصريحاته "في بعض الأوقات كان الأهلي بلا ظهير أيسر ولا يوجد غيري وكان كولر يستبعدني من القائمة".
وانتقل الدبيس من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا بداية الموسم الجاري على سبيل الإعارة.
وكان الدبيس انضم للأهلي قادما من وادي دجلة، وانضم مؤخرا لقائمة منتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب في قطر.
