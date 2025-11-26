انتهت في تصفيات كأس العرب - عمان (0) (4)- (1) (0) الصومال.. البحرين (1)-(0) جيبوتي.. صافرة النهاية

الأربعاء، 26 نوفمبر 2025 - 14:57

كتب : FilGoal

البحرين ضد العراق- كأس الخليج

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي عمان ضد الصومال والبحرين ضد جيبوتي.

ويلعب منتخب البحرين ضد جيبوتي، وعمان ضد الصومال ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العرب 2025.

لمتابعة مباراة عمان ضد الصومال من هنا.

فوز عمان 4-1 بركلات الترجيح

بداية الشوط الثاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق40 تسديدة صاروخية من عصام الصبحي لاعب عمان تمر أعلى مرمى الصومال بقليل.

ق20 عرضية خطيرة من المنتخب الصومالي من ركلة ركنية تم تنفيذها بشكل مباشر على المرمى لكن حارس عمان يبعدها ببراعة

انطلاق المباراة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمتابعة مباراة البحرين ضد جيبوتي من هنا.

نهاية المباراة بفوز البحرين على جيبوتي بهدف دون رد

بداية الشوط الثاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق38 بطاقة حمراء في وجه مدافع جيبوتي

ق35 محمد الرميحي يسجل الهدف الأول لمنتخب البحرين بعد استغلال خطأ فادح من حارس منتخب جيبوتي

انطلاق المباراة

كأس العرب كيروش منتخب عمان منتخب البحرين
