انتهت في تصفيات كأس العرب - عمان (0) (4)- (1) (0) الصومال.. البحرين (1)-(0) جيبوتي.. صافرة النهاية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي عمان ضد الصومال والبحرين ضد جيبوتي.

ويلعب منتخب البحرين ضد جيبوتي، وعمان ضد الصومال ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العرب 2025.

فوز عمان 4-1 بركلات الترجيح

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40 تسديدة صاروخية من عصام الصبحي لاعب عمان تمر أعلى مرمى الصومال بقليل.

ق20 عرضية خطيرة من المنتخب الصومالي من ركلة ركنية تم تنفيذها بشكل مباشر على المرمى لكن حارس عمان يبعدها ببراعة

انطلاق المباراة

نهاية المباراة بفوز البحرين على جيبوتي بهدف دون رد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38 بطاقة حمراء في وجه مدافع جيبوتي

ق35 محمد الرميحي يسجل الهدف الأول لمنتخب البحرين بعد استغلال خطأ فادح من حارس منتخب جيبوتي

انطلاق المباراة