كأس العرب - النسخة الأولى.. خطفها النسور في غياب الفراعنة

قبل 6 عقود من الزمان بطولة كأس العرب وتحديدا في عام 1963، لتجمع المنتخبات العربية تحت بطولة تنافسية أصبحت اليوم جزءا مهما من تاريخ كرة القدم في المنطقة.

وانطلقت فكرة بطولة كأس العرب بدعوة لبنانية، ووجدت رواجا كبيرا لكن البداية القوية للبطولة واجهت بعض الصعوبات التي أدت إلى عدم إقامتها بانتظام.

واليوم ونحن على مشارف انطلاق كأس العرب 2025، تحولت هذه الفكرة إلى بطولة يقر ويعترف بها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وتبلغ قيمة جوائزها 36.5 مليون دولار.

FilGoal.com يستعرض خلال التقرير التالي تفاصيل النسخة الأولى من كأس العرب وأسباب غياب العديد من المنتخبات العربية عنها.

اقترح الاتحاد اللبناني لكرة القدم في بداية الستينيات إنشاء بطولة عربية رسمية تجمع المنتخبات العربية من آسيا وإفريقيا.

الفكرة اللبنانية لاقت رواجا لدى 5 دول عربية هي: تونس وسوريا ولبنان والكويت والأردن، لتقام النسخة الأولى في العام التالي بمشاركة منتخبات الدول الخمس.

انطلقت البطولة لأول مرة عام 1963 في العاصمة اللبنانية بيروت، من الأول وحتى العاشر من أبريل 1963.

وأقيمت البطولة بنظام دوري من دور واحد بين جميع المنتخبات المشاركة.

وتوج المنتخب التونسي باللقب الأول لبطولة كأس العرب بعدما حصد 7 نقاط في 4 مباريات.

وحل المنتخب السوري ثانيا برصيد 6 نقاط، وفاز المنتخب اللبناني المضيف بالمركز الثالث بعدما جمع 5 نقاط.

وأحرز اللبناني عدنان الشرقي أول أهداف بطولات كأس العرب وذلك في مرمى منتخب الكويت.

بينما توج التونسي شريف التلمساني هدافا لهذه النسخة بـ5 أهداف كأول هداف في تاريخ البطولات العربية.

فيما كان المهاجم محمد صالح الجديدي من بين اللاعبين الذين تم اكتشافهم في كأس العرب 1963 وقد تألق بشكل لافت وسجل 3 أهداف منها ثنائية في مرمى الكويت مع هدف في مرمى الأردن.

غياب عمالقة العرب

النسخة الأولى شهدت مشاركة 5 منتخبات فقط وهو رقم ضئيل مقارنة بعدد المتتخبات العربية العريقة في هذه الحقبة.

منتخبات عملاقة مثل مصر والمغرب والجزائر والسعودية لم تشارك في النسخة التي أقيمت في بيروت.

وتعود أسباب غياب معظم المتتخبات العربية للآتي:

بداية الستينيات شهدت توترات سياسية في عدة دول عربية، وهو ما جعل فكرة إرسال بعثات رياضية صعبة.

كثير من المنتخبات واجهت صعوبات مالية ولوجستية في السفر إلى لبنان.

لم تكن هناك جهة ممولة أو منظمة بشكل مركزي للبطولة.

بعض الاتحادات لم تكن تملك منتخبات جاهزة أو أجهزة فنية مستقرة في تلك الفترة.

عدم إدراك أهمية البطولة آنذاك خاصة أن البطولة لم تكن ذات طابع رسمي كبير، لذلك لم تتحمس بعض الاتحادات للمشاركة.

وتستضيف قطر البطولة في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر بمشاركة منتخبات عربية عريقة.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم كل من الكويت والأردن والإمارات.

وبذلك أصبحت مواعيد مواجهات منتخب مصر كالآتي:

الثلاثاء 2 ديسمبر - مصر × الكويت - 4:30 مساء

السبت 6 ديسمبر - مصر × الإمارات - 8:30 مساء

الثلاثاء 9 ديسمبر - مصر × الأردن - 4:30 مساء.