بعثة الأهلي تصل المغرب لمواجهة الجيش الملكي

الأربعاء، 26 نوفمبر 2025 - 14:44

كتب : FilGoal

أليو ديانج - بعثة الأهلي في بوروندي

وصلت بعثة الأهلي إلى المغرب استعدادا لخوض مواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الجيش الملكي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا مساء الجمعة المقبل.

وغادرت البعثة مطار القاهرة صباح الأربعاء نحو المغرب، قبل أن تصل إلى بسلام إلى الأراضي المغربية.

إلى ذلك، أعلن يس توروب المدير الفني لفريق الأهلي قائمة مواجهة الجيش الملكي المغربي.

وشهدت القائمة عودة كل من أشرف داري وأحمد رضا ةنخنج شمري استعدادا للمواجهة.

بينما يغيب محمد الشناوي وأحمد عبد القادر بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمد سيحا.

الدفاع: ياسين مرعي - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - محمد شكري - أشرف داري - كريم فؤاد - محمد هاني - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: محمد بن رمضان - أحمد رضا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - أليو ديانج.

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" - محمد شريف - أشرف بنشرقي - أحمد سيد زيزو - طاهر محمد - حمزة عبد الكريم.

وكان الأهلي قد تغلب على شبيبة القبائل الجزائري بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الافتتاحية.

بينما تعرض الجيش الملكي للخسارة أمام يانج أفريكانز بهدف دون مقابل.

الأهلي الجيش الملكي
