رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام إيندهوفن

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه إيندهوفن الهولندي يوم الأربعاء

ويحل إيندهوفن ضيفا على ليفربول في خامس جولات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

في حالة مشاركة صلاح أمام إيندهوفن سيلعب مباراته رقم 90 في دوري أبطال أوروبا بقميص ليفربول.

بذلك سيصبح صلاح رابع لاعب يصل إلى 90 مباراة أوروبية مع ليفربول.

بعد جيمي كاراجر (150 مباراة)، وستيفن جيرارد (130)، وسامي هيبيا (94).

ويعيش نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 418 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 250 هدفا وصنع 113 هدفا.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

