رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام إيندهوفن

الأربعاء، 26 نوفمبر 2025 - 14:35

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه إيندهوفن الهولندي يوم الأربعاء

ويحل إيندهوفن ضيفا على ليفربول في خامس جولات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

في حالة مشاركة صلاح أمام إيندهوفن سيلعب مباراته رقم 90 في دوري أبطال أوروبا بقميص ليفربول.

أخبار متعلقة:
أسطورة ليفربول منتقدا صلاح: أشعر وكأن شقيقه من يلعب.. والكلمات القاسية قد تعيده لمستواه خبر في الجول - انطلاق المحادثات مع ليفربول وسيتي بشأن موعد انضمام صلاح ومرموش لأمم إفريقيا روني: صلاح لا يساعد في الدفاع.. ولو كنت مكان سلوت لاتخذت قرارا كبيرا من أجل الفريق تقييم صلاح أمام نوتنجهام من الصحف الإنجليزية

بذلك سيصبح صلاح رابع لاعب يصل إلى 90 مباراة أوروبية مع ليفربول.

بعد جيمي كاراجر (150 مباراة)، وستيفن جيرارد (130)، وسامي هيبيا (94).

ويعيش نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 418 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 250 هدفا وصنع 113 هدفا.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTVتطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

محمد صلاح ليفربول أيندهوفن
نرشح لكم
جوارديولا يوضح سبب البدء بـ مرموش أمام ليفركوزن وإبقاء هالاند على مقاعد البدلاء سان جيرمان يستعيد ديمبيلي في مواجهة توتنام روبرت سانشيز: كوكوريا وضع لامين يامال في جيبه إريك جارسيا: لم نتعامل مع مباراة تشيلسي جيدا جوان جارسيا: لم نستطع مجاراة تشيلسي في سرعة اللعب فليك: طرد أراوخو غير كل شيء.. وفرص برشلونة في التأهل أصبحت معقدة تقييم مرموش أمام ليفركوزن من الصحف الإنجليزية إستيفاو: هدفي في برشلونة هو أفضل لحظة بمسيرتي حتى الآن
أخر الأخبار
خبر في الجول - موعد سفر منتخب مصر إلى المغرب للمشاركة في كأس إفريقيا 16 دقيقة | منتخب مصر
في الجول يكشف تطورات موقف صلاح ومرموش من المشاركة في ودية نيجيريا 27 دقيقة | منتخب مصر
مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: 1 ديسمبر موعدا للمعسكر الختامي لـ كأس إفريقيا 32 دقيقة | منتخب مصر
الدبيس: كولر لم يكن واضحا معي في الأهلي 32 دقيقة | الدوري المصري
استراحة في تصفيات كأس العرب - عمان (0)-(0) الصومال.. البحرين (1)-(0) جيبوتي 57 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - النسخة الأولى.. خطفها النسور في غياب الفراعنة ساعة | كأس العرب
بعثة الأهلي تصل المغرب لمواجهة الجيش الملكي ساعة | الدوري المصري
رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام إيندهوفن ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 3 الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 الغزاوي: هذا هو الاتفاق الوحيد في مباراة السلة.. ونثق أن الاتحاد السكندري لن يترك المخطئ
/articles/517913/رقم-تاريخي-ينتظر-صلاح-أمام-إيندهوفن