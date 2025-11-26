جوارديولا يوضح سبب البدء بـ مرموش أمام ليفركوزن وإبقاء هالاند على مقاعد البدلاء

الأربعاء، 26 نوفمبر 2025 - 13:38

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - بيب جوارديولا

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن جدول المباريات المزدحم في الآونة الأخيرة كان العامل الرئيسي وراء قراره بإبقاء إرلينج هالاند على مقاعد البدلاء أمام باير ليفركوزن والدفع بعمر مرموش من البداية.

وتلقى مانشستر سيتي أول خسارة له في دوري أبطال أوروبا على أرضه أمام باير ليفركوزن بنتيجة 0-2 ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "سبب البدء بعمر مرموش أمام ليفركوزن وإبقاء إرلينج هالاند على مقاعد البدلاء؟ لقد لعب هالاند مع منتخب النرويج في فترة التوقف الدولي، ثم لعب مباراة مرهقة للغاية ضد نيوكاسل دون الكثير من الوقت للتعافي".

وأضاف المدرب الإسباني "لا يستطيع هالاند الاستمرار في لعب كل المباريات كاملة، ولذلك نحن بحاجة إلى الزج بلاعبين لا يشاركون كثيرا".

وتابع "أرى مرموش قريبًا من منطقة الجزاء، ومن يلعبون خلفه يتحكمون في الطريقة التي نلعب بها".

ولعب الدولي المصري كأساسي للمرة الثانية فقط في الشهر الأخير، واستبدل في الدقيقة 65 بهالاند، حين كانت النتيجة تشير إلى تقدم ليفركوزن 2-0.

وواصل "عندما تكون لاعبا في فريق كبير، عليك أن تظهر شخصيتك، اللاعبون الذين شاركوا من البداية أو من مقاعد البدلاء واجهوا نفس المشكلة، لقد تعثرنا كثيرا، كل تسديدة تم صدها، ليفركوزن فريق ممتاز يضم لاعبين رائعين".

وأكمل "التغييرات في التشكيل كانت كثيرة جدا، ربما كانت أكثر من اللازم، ولذك أتحمل أنا مسؤولية الخسارة”.

أجرى المدرب الإسباني 10 تغييرات على التشكيلة التي خسرت أمام نيوكاسل يونايتد 2-1 يوم السبت.

وأتم جوارديولا "سنُصفي أذهاننا الآن ونبدأ التفكير في مباراة ليدز يونايتد".

ويحل ليدز ضيفا على سيتي ضمن الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

عمر مرموش بيب جوارديولا مانشستر سيتي إرلينج هالاند
