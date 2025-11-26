الحباسي يعوض غياب نجم الجيش الملكي أمام الأهلي

استقر ألكسندر سانتوس مدرب الجيش الملكي المغربي على اللاعب الذي سيعوض غياب مهاجمه حمزة خابا أمام الأهلي.

ويحل الأهلي ضيفا على الجيش الملكي يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وبحسب صحيفة المنتخب المغربية، فإن حمزة خابا هداف الجيش الملكي سيغيب عن مباراة الأهلي بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

واستقر سانتوس على الدفع بالمهاجم التونسي الشاب أشرف الحباسي لتوعيض غياب حمزة خابا أمام الأهلي.

حمزة خابا حل بديلا خلال مباراة الجيش الملكي ضد يانج أفريكانز وحصل على بطاقة صفراء هى الثالثة في رصيده.

وسجل خابا هدفا في مباراة الجيش الملكي ضد يانج أفريكانز لكن حكم المباراة قرر إلغائه.

وتغيب تقنية الفيديو "VAR" عن مباريات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

المهاجم صاحب الـ29 عاما شارك في 52 مباراة مع الجيش الملكي وسجل 5 أهداف.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بعد الفوز على شبيبة القبائل 4-1 في الجولة الأولى.

ويأتي يانج أفريكانز في المركز الثاني بعد الفوز على الجيش الملكي 1-0 في الجولة ذاتها.