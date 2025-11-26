الحباسي يعوض غياب نجم الجيش الملكي أمام الأهلي

الأربعاء، 26 نوفمبر 2025 - 13:04

كتب : FilGoal

حمزة خابا - مهاجم الجيش الملكي

استقر ألكسندر سانتوس مدرب الجيش الملكي المغربي على اللاعب الذي سيعوض غياب مهاجمه حمزة خابا أمام الأهلي.

أخبار متعلقة:
قائمة الأهلي - عودة أشرف داري وأحمد رضا أمام الجيش الملكي.. وغياب الشناوي نفاد تذاكر لقاء الجيش الملكي ضد الأهلي بعد ساعات من طرحها بعد الراحة.. الجيش الملكي يدشن استعداداته لمواجهة الأهلي

ويحل الأهلي ضيفا على الجيش الملكي يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وبحسب صحيفة المنتخب المغربية، فإن حمزة خابا هداف الجيش الملكي سيغيب عن مباراة الأهلي بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

واستقر سانتوس على الدفع بالمهاجم التونسي الشاب أشرف الحباسي لتوعيض غياب حمزة خابا أمام الأهلي.

حمزة خابا حل بديلا خلال مباراة الجيش الملكي ضد يانج أفريكانز وحصل على بطاقة صفراء هى الثالثة في رصيده.

وسجل خابا هدفا في مباراة الجيش الملكي ضد يانج أفريكانز لكن حكم المباراة قرر إلغائه.

وتغيب تقنية الفيديو "VAR" عن مباريات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

المهاجم صاحب الـ29 عاما شارك في 52 مباراة مع الجيش الملكي وسجل 5 أهداف.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بعد الفوز على شبيبة القبائل 4-1 في الجولة الأولى.

ويأتي يانج أفريكانز في المركز الثاني بعد الفوز على الجيش الملكي 1-0 في الجولة ذاتها.

الأهلي الجيش الملكي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
الدبيس: كولر لم يكن واضحا معي في الأهلي بعد الوصول لجنوب إفريقيا.. قرار من عبد الرؤوف لتجنب الإرهاق في الزمالك قائمة بيراميدز - الكرتي وقطة وماييلي.. وغياب مصطفى فتحي أمام باور ديناموز الأهلي يبدأ أعمال الصيانة في التتش.. ويحدد البديل وليد سليمان: عمر سيد معوض موهبة كبيرة وسيحصل على فرصة مع الأهلي بعثة الزمالك تصل إلى جنوب إفريقيا لمواجهة كايزر تشيفز قائمة الأهلي - عودة أشرف داري وأحمد رضا أمام الجيش الملكي.. وغياب الشناوي إصابة السعيد ونبيل عماد.. سبب غياب سباعي الزمالك عن مواجهة كايزر تشيفز
أخر الأخبار
خبر في الجول - موعد سفر منتخب مصر إلى المغرب للمشاركة في كأس إفريقيا 16 دقيقة | منتخب مصر
في الجول يكشف تطورات موقف صلاح ومرموش من المشاركة في ودية نيجيريا 27 دقيقة | منتخب مصر
مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: 1 ديسمبر موعدا للمعسكر الختامي لـ كأس إفريقيا 32 دقيقة | منتخب مصر
الدبيس: كولر لم يكن واضحا معي في الأهلي 32 دقيقة | الدوري المصري
استراحة في تصفيات كأس العرب - عمان (0)-(0) الصومال.. البحرين (1)-(0) جيبوتي 57 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - النسخة الأولى.. خطفها النسور في غياب الفراعنة ساعة | كأس العرب
بعثة الأهلي تصل المغرب لمواجهة الجيش الملكي ساعة | الدوري المصري
رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام إيندهوفن ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 3 الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 الغزاوي: هذا هو الاتفاق الوحيد في مباراة السلة.. ونثق أن الاتحاد السكندري لن يترك المخطئ
/articles/517910/الحباسي-يعوض-غياب-نجم-الجيش-الملكي-أمام-الأهلي