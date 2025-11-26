اللجنة المنظمة لـ كأس العرب: هذه النسخة ستحطم الأرقام القياسية

تؤمن فاطمة النعيمي المدير التنفيذي للاتصال والإعلام في اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025 أن هذه النسخة ستكون استثنائية وستحطم أرقاما قياسيا على مستوى الحضور والمتابعة الجماهيرية.

تنطلق البطولة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل في قطر.

وقالت النعيمي في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية: "اللجنة المنظمة أنجزت منذ فترة طويلة كافة التحضيرات الخاصة بالبطولة بغرض إخراجها بأبهى صورة من كافة النواحي سواء التنظيمية والجماهيرية والفنية".

وأوضحت "هذه النسخة من كأس العرب ستكون مختلفة تماما عن سابقتها من ناحية الحضور الجماهيري والمتابعة الاعلامية، ففي النسخة الماضية التي استضافتها في قطر عام 2021، أقيمت المنافسات في ظل القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي طبقت خلال مختلف المراحل، ورغم ذلك حققت البطولة نجاحا كبيرا".

وأردفت "النسخة الحالية ستشهد حضورا بالسعة الكاملة للاستادات ما يؤهلها لتحقيق أرقام قياسية على مستوى الإقبال الجماهيري والمتابعة".

وأشارت فاطمة إلى أن الإقبال الكبير على تذاكر المباريات بعد بيع ما يقارب 500 ألف تذكرة حتى الآن، يعكس حجم الشغف الجماهيري الكبير بمتابعة البطولة التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم للمرة الثانية منذ اعتراف فيفا بها في النسخة الماضية 2021.

وأبدت النعيمي ثقتها بأن تكون النسخة الـ11 من كأس العرب التي تنطلق بعد أيام، واحدة من أنجح البطولات من كل النواحي التنظيمية والفنية والجماهيرية، مؤكدة بأن البطولة وفقا للقراءات الأولية والتوقعات حسب مؤشرات التفاعل، ستشهد أرقاما قياسية على مستوى الحضور والمتابعة.