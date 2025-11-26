سان جيرمان يستعيد ديمبيلي في مواجهة توتنام

الأربعاء، 26 نوفمبر 2025 - 12:51

كتب : FilGoal

عثمان ديمبلي - باريس سان جيرمان

استعاد باريس سان جيرمان خدمات نجمه عثمان ديمبيلي قبل مواجهة توتنام في دوري أبطال أوروبا.

ويصطدم سان جيرمان بتوتنام ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وتواجد اسم ديمبيلي في قائمة سان جيرمان للمواجهة، بعد تعافيه من الإصابة.

May be an image of text that says 'QATAR AIRWAYS SQUAD BERALDO 25. NUNO MENDES 5. .MARQUINHOS 29. BARCOLA ZABARNYI 30. CHEVALIER 7.KVARATSKHELIA 33. ZAÎRE-EMERY FABIAN 39. SAFONOV 9. G.RAMOS NDJANTOU 10. DEMBÉLÉ 49. MBAYE .VITINHA .PACHO И FOUNDATION 19 LEE KANG-IN 50. MARTIN JAMES 21.L.HERNANDEZ 87. JOÃO NEVES 24. MAYULU PARIS FUADOES'

وغاب أفضل لاعب في العالم 2025 منذ أوائل هذا الشهر، حين أصيب أمام بايرن ميونيخ في الدوري الفرنسي.

من وقتها غاب عن مواجهات ليون ولوهافر في الدوري.

بالإضافة إلى غيابه عن معسكر منتخب فرنسا في فترة التوقف الدولي.

ولم يعلب عثمان سوى 9 مباريات فقط هذا الموسم.

وسجل لاعب برشلونة السابق 3 أهداف وصنع 2.

عثمان ديمبيلي باريس سان جيرمان توتنام
