سان جيرمان يستعيد ديمبيلي في مواجهة توتنام

استعاد باريس سان جيرمان خدمات نجمه عثمان ديمبيلي قبل مواجهة توتنام في دوري أبطال أوروبا.

ويصطدم سان جيرمان بتوتنام ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وتواجد اسم ديمبيلي في قائمة سان جيرمان للمواجهة، بعد تعافيه من الإصابة.

وغاب أفضل لاعب في العالم 2025 منذ أوائل هذا الشهر، حين أصيب أمام بايرن ميونيخ في الدوري الفرنسي.

من وقتها غاب عن مواجهات ليون ولوهافر في الدوري.

بالإضافة إلى غيابه عن معسكر منتخب فرنسا في فترة التوقف الدولي.

ولم يعلب عثمان سوى 9 مباريات فقط هذا الموسم.

وسجل لاعب برشلونة السابق 3 أهداف وصنع 2.