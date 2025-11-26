روبرت سانشيز: كوكوريا وضع لامين يامال في جيبه

الأربعاء، 26 نوفمبر 2025 - 12:50

كتب : ذكاء اصطناعي

روبرت سانشيز

بعد الفوز الكبير لفريقه تشيلسي على برشلونة بنتيجة 3-0 في دوري أبطال أوروبا، لم يتردد حارس مرمى البلوز روبرت سانشيز في توجيه رسائل حادة للبلوجرانا وللنجم الصاعد لامين يامال.

لامين يامال

النادي : برشلونة

روبرت سانشيز

النادي : تشيلسي

برشلونة
تشيلسي

وأشار سانشيز إلى المواجهة الفردية على الجناح بين نجم برشلونة يامال ومدافع تشيلسي مارك كوكوريا، مؤكدًا تفوق الأخير قائلا: "هو وضعه في جيبه"، بحسب ما نقلته صحيفة موندو ديبورتيفو.

كما أضاف الحارس الإسباني تعليقًا مباشرًا على النجم الشاب الذي شارك معه سابقًا في المنتخب الإسباني: "الجميع جيد حتى يأتوا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز".

وعند سؤاله عما إذا كان برشلونة هو الفريق المفضل في دوري أبطال أوروبا، رد سانشيز مبتسمًا: "برشلونة المفضل؟ نحن المفضلون".

بهذا الفوز، حافظ تشيلسي على شباكه نظيفة، ليوقف مسيرة برشلونة التهديفية المستمرة في جميع المسابقات عند 53 مباراة متتالية.

واكتسح تشيلسي الإنجليزي ضيفه برشلونة الإسباني بثلاثية نظيفة في الجولة الخامسة لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع متساويا مع دورتموند ومانشستر سيتي.

أما برشلونة فتراجع للمركز الـ15 برصيد 7 نقاط.

ويتبقى لتشيلسي مواجهة كل من أتالانتا الإيطالي، ونابولي الإيطالي، وبافوس القبرصي.

بينما سيلعب برشلونة ضد كل من فرانكفورت الألماني وكوبنهاجم الدنماركي وسلافيا براج التشيكي.

تشيلسي برشلونة روبرت سانشيز كوكوريا
