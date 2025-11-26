الرياضية: تأجيل محتمل للجولة العاشرة من الدوري السعودي

الأربعاء، 26 نوفمبر 2025 - 12:45

كتب : FilGoal

دوري روشن - الدوري السعودي

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يدرس مع إدارة المسابقات في رابطة دوري المحترفين تأجيل الجولة العاشرة من ممسابقة الدوري، التي تُلعب 19 ديسمبر المقبل.

وذلك في حال تأهل المنتخب السعودي إلى نهائي كأس العرب الذي يقام يوم 18 ديسمبر.

وأوضح التقرير أن التأجيل قد يشمل أيضًا الدور نصف النهائي لبطولة كأس الملك بأن تُلعب في 16 و17 مارس المقبل.

ويُجرى نهائي البطولة العربية 18 ديسمبر، أي قبل استئناف الدوري، وخوض الجولة ذاتها بيوم واحد فقط، ما يعني صعوبة مشاركة اللاعبين الدوليين مع فرقهم في الدوري.

وكانت الرابطة كشفت، 11 أغسطس الماضي، عن توقف الدوري السعودي 112 يومًا في نسخته الجارية، التي تستمر منافساتها 179 يومًا.

وتتزامن التوقفات مع أيام التوقفات الدولية، وبطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وبطولة كأس العرب للمنتخبات، إضافةً إلى عيد الفطر المبارك.

أوضحت إدارة المسابقات من قبل أن أي تغييرات تتعلّق بالمشاركات الخارجية للمنتخب ستدفعها إلى المراجعة، وتقييم التأثير في الأجندة مع إشعار الأندية إذا تطلَّب الأمر أي تعديلات إضافية.

