قائمة بيراميدز - الكرتي وقطة وماييلي.. وغياب مصطفى فتحي أمام باور ديناموز

الأربعاء، 26 نوفمبر 2025 - 12:38

كتب : FilGoal

أحمد عاطف "قطة" - بيراميدز - عبد الرحمن مجدي

أعلن الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز عن قائمة فريقه لمواجهة باور ديناموز في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على باور ديناموز بطل زامبيا مساء السبت المقبل ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القائمة غياب مصطف فتحي ورمضان صبحي عن صفوف بيراميدز.

فيما يتواجد الثلاثي الهجومي: فيستون ماييلي، ومروان حمدي، ودودو الجباس.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: علي جبر أحمد سامي محمود مرعي – أسامة جلال - محمد حمدي كريم حافظ محمد الشيبي طارق علاء

خط الوسط: بلاتي توريه وليد الكرتي أحمد توفيق محمود عبد العاطي محمد رضا بوبو أحمد عاطف "قطة"

خط الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" إيفرتون دا سيلفا محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي فيستون ماييلي دودو الجباس - مروان حمدي

وافتتح بيراميدز مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بالفوز على ريفيرز يونايتد بالقاهرة 3-0.

وفي المجموعة ذاتها فاز نهضة بركان المغربي على باور ديناموز بالجولة الأولى.

بيراميدز دوري أبطال إفريقيا
