الأهلي يبدأ أعمال الصيانة في التتش.. ويحدد البديل

الأربعاء، 26 نوفمبر 2025 - 12:21

كتب : حسام نور الدين

ملعب التتش

بدأ النادي الأهلي عملية صيانة وتجديد بأرضية ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتوجهت بعثة فريق الأهلي إلى المغرب تحضيرا لمواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا.

وبدأت إدارة الأهلي اعمال الصيانة في ملعب التتش، وحددت ملاعب قطاع الناشئين بفرع مدينة نصر لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

ويحل الأهلي ضيفا على الجيش الملكي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا مساء الجمعة المقبل.

وأعلن يس توروب المدير الفني لفريق الأهلي قائمة مواجهة الجيش الملكي المغربي.

وشهدت القائمة عودة كل من أشرف داري وأحمد رضا استعدادا للمواجهة.

بينما يغيب محمد الشناوي وأحمد عبد القادر بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمد سيحا.

الدفاع: ياسين مرعي - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - محمد شكري - أشرف داري - كريم فؤاد - محمد هاني - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: محمد بن رمضان - أحمد رضا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - أليو ديانج.

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" - محمد شريف - أشرف بنشرقي - أحمد سيد زيزو - طاهر محمد - حمزة عبد الكريم.

وكان الأهلي قد تغلب على شبيبة القبائل الجزائري بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الافتتاحية.

بينما الجيش الملكي قد تعرض للخسارة أمام يانج أفريكانز بهدف دون مقابل.

الأهلي ملعب التتش
