جوان جارسيا: لم نستطع مجاراة تشيلسي في سرعة اللعب

يرى جوان جارسيا حارس مرمى برشلونة أن فريقه لم يستطع مجاراة تشيلسي في سرعة اللعب خلال مباراة الفريقين والتي خسرها برشلونة بثلاثية.

وخرج لاعبو برشلونة من ملعب ستامفورد بريدج في ليلة صعبة، بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، في مباراة سيطر فيها الفريق اللندني من البداية وحتى النهاية، قبل أن تزداد معاناة البارسا بطرد رونالد أراوخو قبل نهاية الشوط الأول.

تشيلسي تقدّم أولًا بهدف عكسي من جول كوندي، ثم أضاف إسـتيفاو وليام ديلاب هدفين في الشوط الثاني ليؤكد أصحاب الأرض تفوقهم الكامل على الفريق الكتالوني.

وفي تصريحاته عقب المباراة، اعترف الحارس جوان جارسيا بأن برشلونة لم يكن قادرًا على مجاراة الإيقاع البدني الشرس لتشيلسي، خاصة بعد النقص العددي. وقال: "كانت مباراة صعبة. ومع اللعب بلاعب أقل حاولنا القتال، لكن لديهم جودة ويعرفون كيف يجدون المساحات".

وأضاف عبر صحيفة موندو ديبورتيفو: "هم يضغطون بشكل عالٍ ويملكون شدة كبيرة… في 11 ضد 11 كانت لدينا فرص، لكن في النهاية لم ننجح".

وعن حديث هانز فليك بين الشوطين بعد طرد أراوخو، أوضح جارسيا: "رسالة المدرب كانت أن نبذل كل جهد ممكن ونستغل أي فرصة، لكن هدفهم المبكر في الشوط الثاني كسر من إيقاعنا".

ورغم تلقي شباكه ثلاثة أهداف، شدد الحارس الشاب على أن الفريق ما زال أمامه طريق طويل في البطولة: "نريد الحفاظ على نظافة شباكنا قدر الإمكان، ولم نوفق في ذلك خلال المباريات الأخيرة. الطريق ما زال طويلًا".

الهزيمة عقّدت موقف برشلونة في المجموعة، بينما واصل تشيلسي نتائجه القوية في دوري الأبطال هذا الموسم.

