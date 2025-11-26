الأفضل في إفريقيا 2024.. المغربية بشرى كربوبي تعتزل التحكيم

الأربعاء، 26 نوفمبر 2025 - 11:51

كتب : FilGoal

أعلنت الحكمة المغربية بشرى كربوبي اعتزال التحكيم بسبب تعرضها للظلم وعرقلة مسيرتها بحسب وصفها.

وسبق وأن حصلت كربوبي على جائزة أفضل حكمة في إفريقيا 2024.

وأرسلت كربوبي خطابا للاتحاد المغربي لكرة القدم جاء فيه : "لقد مثلت بلدي أحسن تمثيل في مختلف المحافل الدولية، كلما دعيت، معتزة بحضور اسم المملكة الشريفة في مختلف المناسبات الدولية القارية".

"وقد نلت هذا الشرف بفضل الجهود التي تبذلونها لخدمة الوطن، فكان دعمكم منذ بداية مشواري خير موجه لمسيرتي، إلا أنني سيدي الرئيس المحترم، وبأسف شديد، أجدني اليوم محاطة بممارسات من قبل مدير المديرية التقنية الوطنية للتحكيم وأعضائها قد أربكت المسير، وشوشت على الإنجازات السابقة والمنتظرة، بل وأجهزت على المشروع ، مما دفعني اليوم للإقدام على اتخاذ قرار الاعتزال من ميدان قضيت فيه 25 سنة من عمري".

"أشكركم سيدي الرئيس، كل الشكر الجزيل، على إيمانكم بي، وعلى المساندة والدعم الذي أسديتموه لشخصي المتواضع حتى أبلغ ما بلغته اليوم. وأختم رسالتي، آسفة على ذلك، بالقول في وجه من وقف بطريقي ما يلي:" يا من آذيتمونا ممعنين، لا تطمئنوا، فأنتم حاضرون في كل سجدة وفي كل صلاة، وسيحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، وحسبي الله ونعم الوكيل".

كربوبي كانت أول حكمة في التاريخ تقود نهائي كأس العرش المغربي في عام 2022 بين الجيش الملكي والمغرب التطواني.

وحصلت بشرى كربوبي وهي مفتشة شرطة على الشارة الدولية من "فيفا" سنة 2016، وسبق أن اختيرت ضمن حكام نهائيات كأس إفريقيا للسيدات سنة 2018 في غانا.

وقادت مباراتين في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بين زامبيا وغينيا الإستوائية، وانتهت بفوز الأول بخمسة أهداف مقابل لا شيء، وكانت أيضا حكما رابعا في مباراة الكاميرون أمام غانا.

وكانت كربوكي ضمن طاقم حكام المباراة النهائية لـأمم إفريقيا بين السنغال ومصر 2021.

