فليك: طرد أراوخو غير كل شيء.. وفرص برشلونة في التأهل أصبحت معقدة

اعترف هانز فليك المدير لفني لبرشلونة بأن فريقه لم يكن في مستواه وأن النقص العددي زاد الأمور سوءًا أمام تشيلسي في المباراة التي خسرها بثلاثية في دوري أبطال أوروبا.

وتعرّض برشلونة لضربة قوية في طريقه نحو التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة الثقيلة أمام تشيلسي بنتيجة 3-0 على ملعب ستامفورد بريدج، في مباراة ظهر فيها الفريق الكتالوني عاجزًا أمام التفوق الواضح لأصحاب الأرض.

فليك قال في المؤتمر الصحفي إن برشلونة بدأ المباراة بشكل جيد وكان قريبًا من التسجيل عبر فيران توريس، قبل أن تتغير ملامح اللقاء تمامًا.

وأضاف:"كانت لدينا فرصة للتقدم، وبعدها اللعب بعشرة لاعبين أمام تشيلسي أمر بالغ الصعوبة. فقدنا عددًا كبيرًا من الكرات السهلة، وهذا يجب تحليله".

وتابع: "الخسارة تجعل مهمة التأهل أكثر تعقيدًا، لكنها ليست مستحيلة. ما زلت متفائلًا".

وتحدث المدرب الألماني عن تراجع حدة الفريق مقارنة بالموسم الماضي، لكنه فضّل الإشادة بالمنافس: "تشيلسي فريق قوي، بدأنا اللقاء جيدًا، لكن بعد الطرد أصبح الأمر طبيعيًا أن تسير المباراة بهذا الشكل. بالنسبة لي، الفريق امتلك شدة مناسبة، وأنا متفائل بالمباراة المقبلة".

وعن الانتقادات الموجهة للخط الدفاعي العالي، أوضح فليك: "المشكلة ليست في الدفاع العالي، بل في فقدان الكرة. لم يكن ضغط تشيلسي هو سبب الأخطاء، بل تمريرات بسيطة فقدناها بلا سبب".

كما أشار إلى أن فريقه قدم نصفًا ثانيًا جيدًا دفاعيًا رغم الظروف.

وسُئل فليك عن الفارق بين إيقاع مباريات الدوري وإيقاع دوري الأبطال، فأجاب: "لعبنا دقائق طويلة ونحن منقوصو العدد، أمام فريق يجيد امتلاك الكرة. يجب قبول الخسارة لكن التفكير يجب أن يكون إيجابيًا".

وبخصوص طرد رونالد أراوخو الذي شكل نقطة التحول الكبرى، قال: "الطرد غيّر كل شيء. لم أشاهد اللقطة الأولى، وعلينا مناقشة الأمر معه ومراجعة الفيديو. التدخل الثاني ربما كان يمكن تجنبه، لكنه يحدث في كرة القدم".

وأضاف فليك أن مواجهة تشيلسي كشفت للبارسا ما ينقصه: "علينا اللعب بقوة أكبر، خاصة في المواجهات الفردية. تشيلسي كان أكثر حدة وديناميكية. في دوري الأبطال، لا يكفي أن تسيطر بالكرة فقط".

وأكد المدرب أن برشلونة سيكون أفضل خلال الأشهر المقبلة: "الوضع أفضل كثيرًا من قبل ستة أسابيع. اللاعبون يعودون، وجودة التدريبات ترتفع، ولدي شعور جيد للغاية. أنا متفائل بالمستقبل".

وفي ختام تصريحاته، شدد فليك على أن طريق برشلونة ما زال مفتوحًا: "هناك ثلاث مباريات، تسع نقاط، ويمكننا تحقيقها. رأيت أشياء إيجابية اليوم، وسنقاتل حتى النهاية".

ويأتي هذا السقوط ليضع برشلونة تحت ضغط كبير قبل الجولات المقبلة من دور المجموعات، في وقت يظهر فيه تشيلسي بثبات كبير في دوري الأبطال هذا الموسم.