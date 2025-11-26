إطلاق الأغنية الرسمية لـ كأس العرب بصوت محمد منير

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العرب عن إصدار المجموعة الرسمية لأغاني البطولة.

وتتألف من أغنيتين هما زماني ومكاني، من إنتاج استوديوهات كتارا في الدوحة، لتشكل عملاً موسيقيًا يحتفي بالأخوة العربية وشغف المنطقة بكرة القدم، حسب بيان اللجنة.

وتأتي أغنية مكاني، بصوت النجم المصري الكبير محمد منير وكلمات مصطفى حدوتة، وتتناول مفهوم الوطن والأرض من منظور إنساني، وتبرز القيم المشتركة التي تجمع الشعوب العربية في شعورٍ واحد بالانتماء والوحدة.

فيما تأتي أغنية زماني، التي ترمز إلى أهمية الطموح والمثابرة، بصوت الفنان القطري حمد الخزينة وكلمات محمد الخاجة، لتعكس روح الإصرار العربي وتؤكد أن لحظة الإنجاز للمنطقة قد حانت.

ويحمل اللحن والإنتاج الموسيقي للأغنيتين توقيع المنتج المغربي السويدي نادر الخياط.

بينما تنطلق البطولة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل في قطر.

وهذه هي النسخة الثانية على التوالي التي تقام تحت راية الاتحاد الدولي لكرة القدم.

