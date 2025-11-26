مؤمن سليمان: الخسارة برباعية؟ الهلال يستطيع اللعب في الدوري الإنجليزي

يرى مؤمن سليمان مدرب الشرطة العراقية أن الخسارة من الهلال السعودي برباعية أمر منطقي.

وخسر الشرطة العراقي أمام الهلال السعودي بأربعة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة لامجموعات.

وقال مؤمن سليمان مدرب الشرطة العراقي في مؤتمر صحفي: "الخسارة برباعية؟ لا أستطيع أن ألوم أي فريق يواجه الهلال السعودي. الهلال يستطيع اللعب بالدوري الإنجليزي".

وأضاف "ظهرنا بشكل جيد في الشوط الأول وحاولنا بقدر المستطاع، ولكن فريقي تعرض الفريق للانهيار بعد الطرد وتلقي الهدف الثاني".

وأتم "عانينا من 6 غيابات في مباراة الهلال وكان من المفترض أن تضم قائمة الفريق 20 لاعبا ولكن بسبب النقص العددي أتيح لنا 16 لاعبا فقط".

وحافظ الهلال السعودي على الانفراد بصدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة.

بينما جاء الشرطة العراقي في المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد نقطة واحدة وعقب التعرض للهزيمة الرابعة على التوالي.

وسجل ماركوس ليوناردو الهدفين الأول والثالث بينما سجل ميلينكوفيتش سافيتش الهدف الثاني وجواو كانسيلو اختتم التسجيل.

وكان قد تعرض يحيى ألوان لاعب الشرطة العراقي للطرد في الدقيقة 61.

ويلعب الهلال مباراته المقبلة أمام الشارقة الإماراتي يوم 22 ديسمبر عقب نهاية كأس العرب.

بينما الشرطة العراقي سيستضيف أهلي جدة ضمن منافسات الجولة السادسة.