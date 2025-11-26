وليد سليمان: عمر سيد معوض موهبة كبيرة وسيحصل على فرصة مع الأهلي

أوضح وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين في الأهلي أن عمر سيد معوض لاعب فريق الشباب في النادي لديه فرصة للتصعيد للفريق الأول في الفترة المقبلة.

وقال وليد سليمان عبر قناة إم بي سي 2: "لا يختلف أحد على موهبة عمر سيد معوض لكن حظه سيئ لأنه تعرض للإصابة قبل سفره للاحتراف بشهرين".

وأضاف "مستوى وسرعة اللعب في الفريق الأول تختلف تماما عن الناشئين ولذلك عمر يحتاج لبعض الوقت"

وأكمل "اسم سيد معوض قد يظلم ابنه عمر وهو طفل لكنه الآن أثبت نفسه للجميع وأظهر قدراته الكبيرة ولديه فرصة أن يتم تصعيده للفريق الأول"

وأتم تصريحاته "سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة تحدث معي بشأن عمر وبعض اللاعبين لتعديل بعض الأمور الخاصة بهم في الفترة المقبلة".

وكان عمر سيد موض قريبا من الانتقال إلى ريال بيتيس الإسباني لكنه تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.