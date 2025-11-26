تقييم مرموش أمام ليفركوزن من الصحف الإنجليزية

الأربعاء، 26 نوفمبر 2025 - 10:59

كتب : FilGoal

لم ينجح عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي في هز شباك باير ليفركوزن في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك مرموش كأساسي في خسارة فريقه أمام ليفركوزن بنتيجة 2-0 في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من مانشستر سيتي أمام ليفركوزن حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ5.7 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي سيتي كان ناثان أكي بمتوسط تقييم بلغ 7.1 درجة.

يذكر أن لاعب فولفسبورج السابق انضم لمانشستر سيتي في يناير الماضي، وخاض النصف الثاني من موسم 2024-2025 مع الفريق السماوي.

وسجل البالغ من العمر 26 عاما 9 أهداف بقميص السماوي وصنع 3 أهداف.

