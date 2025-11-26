إستيفاو: هدفي في برشلونة هو أفضل لحظة بمسيرتي حتى الآن

الأربعاء، 26 نوفمبر 2025 - 10:58

كتب : ذكاء اصطناعي

إستيفاو لاعب تشيلسي

عبر البرازيلي إستيفاو لاعب تشيلسي عن سعادته الغامرة بالفوز على برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وقال إستيفاو عبر أمازون برايم: "لا أجد كلمات تصف شعوري الآن. كانت ليلة مثالية. أنا ممتن لله على كل ما يحدث معي. من هنا نتحرك للأمام".

وأضاف عن هدفه: "حدث كل شيء بسرعة. وجدت مساحة، راواغت ثم سجلت. كانت لحظة مميزة جدًا في مسيرتي، وأتمنى تسجيل المزيد".


وتابع: "هو أفضل لحظة في مسيرتي حتى الآن، وأريد أن أسجل كثيرًا لسنوات طويلة. سعيد أيضًا لأن عائلتي كانت في المدرجات".

وعن علاقته بالجماهير: "منذ لحظة وصولي شعرت بارتباط كبير مع الجمهور. أنا سعيد بأنني سجلت لهم وأسعدتهم. أتمنى الاستمرار في ذلك وتسجيل المزيد".

وجاء الفوز ليعزز حالة الانتعاش داخل تشيلسي بعد تتويجه بمونديال الأندية، بينما يستعد الفريق لاختبار أكثر صعوبة أمام أرسنال في قمة الدوري.

واكتسح تشيلسي الإنجليزي ضيفه برشلونة الإسباني بثلاثية نظيفة في الجولة الخامسة لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع متساويا مع دورتموند ومانشستر سيتي.

أما برشلونة فتراجع للمركز الـ15 برصيد 7 نقاط.

ويتبقى لتشيلسي مواجهة كل من أتالانتا الإيطالي، ونابولي الإيطالي، وبافوس القبرصي.

بينما سيلعب برشلونة ضد كل من فرانكفورت الألماني وكوبنهاجم الدنماركي وسلافيا براج التشيكي.

