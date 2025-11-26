ماريسكا بعد إسقاط برشلونة: فوز جيد.. لا أكثر

الأربعاء، 26 نوفمبر 2025 - 10:46

كتب : ذكاء اصطناعي

إنزو ماريسكا - تشيلسي

أبدى إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، سعادته بفوز فريقه على برشلونة، لكنه شدد على أن الانتصار لا يتجاوز كونه "فوزًا مهمًا فحسب"، رغم القيمة الكبيرة لمواجهة بهذا الحجم.

وقال ماريسكا لـAmazon Prime عقب المباراة: "هو فوز جيد. بصراحة، ليس أكثر من ذلك. كنا نعرف أهمية المباراة، لكن كل المباريات مهمة. عندما تفوز على برشلونة يكون الأمر رائعًا دائمًا، لذلك نحن سعداء".

وتابع: "أضعنا نقاطًا خارج ملعبنا، ثم فزنا على بنفيكا وأياكس، وبعدها خسرنا المباراة الماضية أمام بايرن ميونيخ. هذا يوضح مدى صعوبة كل هذه المباريات".

أخبار متعلقة:
يوفنتوس ينجو من مفاجأة بودو جليمت بفوز مثير.. ونيوكاسل يسقط أمام مارسيليا 3 أهداف ملغية.. تشيلسي يكتسح برشلونة بثلاثية في دوري أبطال أوروبا في مباراة جوارديولا الـ 100.. مانشستر سيتي يسقط أمام ليفركوزن بثنائية بمشاركة مرموش

وأكمل: "برشلونة فريق يشعر بالراحة عندما يمتلك الكرة، وإذا لم يمتلكها لا يكون بنفس الثقة، لذلك حاولنا أن نحتفظ بالكرة. حتى في 11 ضد 11، كان إحساسي جيدًا لأن الفريق كان يلعب بطريقة ممتازة".

وأضاف: "الجانب الدفاعي مهم دائمًا من أجل التوازن. ولحسن الحظ، بدأنا خلال الشهر الماضي ننهي مبارياتنا بشباك نظيفة في الدوري الإنجليزي. هذا أمر لابد منه إذا كنت تريد تحقيق أشياء مهمة".

وعن لاعبه الشاب البرازيلي إستيفاو قال: "كانت ليلة هائلة بالنسبة له، لكنها أيضًا ليلة كبيرة للنادي كله وللجماهير. كانت أمسية جميلة للجميع".


وعن إمكانية مشاركته أساسيًا أمام أرسنال، رد: "سنرى. الآن وقت استعادة الطاقة".

وتطرق المدرب الإيطالي لأهمية لقب كأس العالم للأندية في بناء شخصية الفريق: "الفوز باللقب كان مهمًا جدًا للاعبين من ناحية الثقة، لأنهم أدركوا أنهم قادرون على الفوز أمام أي فريق. عندما تحاول بناء عقلية الانتصار، فأنت بحاجة للفوز بالمباريات".

واكتسح تشيلسي الإنجليزي ضيفه برشلونة الإسباني بثلاثية نظيفة في الجولة الخامسة لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع متساويا مع دورتموند ومانشستر سيتي.

أما برشلونة فتراجع للمركز الـ15 برصيد 7 نقاط.

ويتبقى لتشيلسي مواجهة كل من أتالانتا الإيطالي، ونابولي الإيطالي، وبافوس القبرصي.

بينما سيلعب برشلونة ضد كل من فرانكفورت الألماني وكوبنهاجم الدنماركي وسلافيا براج التشيكي.

برشلونة تشيلسي دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام إيندهوفن جوارديولا يوضح سبب البدء بـ مرموش أمام ليفركوزن وإبقاء هالاند على مقاعد البدلاء سان جيرمان يستعيد ديمبيلي في مواجهة توتنام روبرت سانشيز: كوكوريا وضع لامين يامال في جيبه إريك جارسيا: لم نتعامل مع مباراة تشيلسي جيدا جوان جارسيا: لم نستطع مجاراة تشيلسي في سرعة اللعب فليك: طرد أراوخو غير كل شيء.. وفرص برشلونة في التأهل أصبحت معقدة تقييم مرموش أمام ليفركوزن من الصحف الإنجليزية
أخر الأخبار
رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام إيندهوفن 5 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بعد الوصول لجنوب إفريقيا.. قرار من عبد الرؤوف لتجنب الإرهاق في الزمالك 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
جوارديولا يوضح سبب البدء بـ مرموش أمام ليفركوزن وإبقاء هالاند على مقاعد البدلاء ساعة | دوري أبطال أوروبا
الحباسي يعوض غياب نجم الجيش الملكي أمام الأهلي ساعة | الكرة المصرية
اللجنة المنظمة لـ كأس العرب: هذه النسخة ستحطم الأرقام القياسية ساعة | كأس العرب
سان جيرمان يستعيد ديمبيلي في مواجهة توتنام ساعة | دوري أبطال أوروبا
روبرت سانشيز: كوكوريا وضع لامين يامال في جيبه ساعة | دوري أبطال أوروبا
الرياضية: تأجيل محتمل للجولة العاشرة من الدوري السعودي ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 3 الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 الغزاوي: هذا هو الاتفاق الوحيد في مباراة السلة.. ونثق أن الاتحاد السكندري لن يترك المخطئ
/articles/517893/ماريسكا-بعد-إسقاط-برشلونة-فوز-جيد-لا-أكثر