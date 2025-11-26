مواعيد مباريات الأربعاء 26 أكتوبر - ليفربول وريال مدريد وأرسنال في أبطال أوروبا.. وكأس العرب

الأربعاء، 26 نوفمبر 2025 - 10:46

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ضد ريال مدريد

يشهد اليوم الأربعاء الموافق 26 نوفمبر 2025 مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 26 نوفمبر والقنوات الناقلة.

ويلعب ليفربول بقيادة النجم الدولي محمد صلاح ضد إيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا.

وفي مواجهة نارية يلعب أرسنال ضد بايرن ميونيخ، فيما يحل ريال مدريد ضيفا على أولمبياكوس اليوناني.

وفي بطولة كأس العرب تختتم اليوم المباريات المؤهلة لدور المجموعات.

ويلعب منتخب السودان ضد لبنان، واليمن ضد جزر القمر، وعمان ضد الصومال، والبحرين ضد جيبوتي.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

دوري أبطال أوروبا

ليفربول × إيندهوفين.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 4.

أرسنال × بايرن ميونيخ.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 2.

أولمبايكوس × ريال مدريد.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 3.

تصفيات كأس العرب

عمان × الصومال.. تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا.. وتذاع المباراة على قناة الكاس 1.

البحرين × جيبوتي.. تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس إكسترا 1.

لبنان × السودان.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.. وتذاع المباراة على قناة الكاس 1.

اليمن × جزر القمر.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.. وتذاع المباراة على قناة الكاس 4.

