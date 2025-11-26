"لم ننسحب وعدم خوض المباراة حفاظا على جماهيرنا".. بيان من الاتحاد السكندري عن نهائي مرتبط السلة

أصدر نادي الاتحاد السكندري بيانا رسميا بشأن أزمة مباراة نهائي المرتبط بين فريقه والأهلي.

وكان الاتحاد المصري قد أعلن احتساب اللقب لصالح الأهلي بسبب انسحاب الاتحاد السكندري من مباراة الرجال الثانية.

وجاء بيان الاتحاد السكندري كالآتي:

"الاتحاد السكندري لم ينسحب من نهائي دوري المرتبط وعدم خوض المباراة حفاظا على جماهير النادي".

"يؤكد مجلس إدارة نادي الاتحاد أن الفريق الأول لكرة السلة قد التزم بكافة البنود الخاصة بإقامة نهائي دوري المرتبط ولا يتحمل أي مسؤولية عن عدم إقامة المباراة ولا دخل له بعدم إقامتها".

"لم يكن من الممكن خوض المباراة بعد تأخر انطلاقها لأكثر من 3 ساعات لأن ذلك سيؤثر بالسلب على الفريق ويطيح بمبدأ تكافؤ الفرص، كما أنه كان هناك مقترح مبدئي بحضور من مجلس إدارة الاتحاد السكندري وإدارة الأهلي والاتحاد المصري بتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة ولسبب ما لم يتم تنفيذ ذلك".

"يدين مجلس إدارة الاتحاد السكندري السلوك غير الرياضي من جانب أحد لاعبي فريق المرتبط لخروجه عن قواعد السلوك وهو أمر مرفوض ولا يناسب مباديء نادينا العريق".

"قرر النادي تحويل الموضوع للإدارة القانونية لتولي إعداد الرد المناسب وإرساله للاتحاد المصري والجهات المعنية بناء على ما شهدته المباراة من أحداث غير طبيعية".

وكان الأهلي قد فاز في مباراتي فريق المرتبط تحت 16 عاما، بينما حقق الاتحاد الفوز في مباراة الرجال الأولى.

وكانت مباراة الرجال الثانية الفاصلة، إذ حال فوز الأهلي يتوج باللقب وحال فوز الاتحاد تقام مباراة فاصلة في اليوم التالي.

واعتبر الاتحاد المصري فريق الاتحاد السكندري منسحبا بسبب ترك صالة المباراة دون قرار رسمي.

ونشبت مشادة داخل صالة الشباب والرياضة عقب نهاية مباراة المرتبط بسبب إلقاء مالك طه لاعب مرتبط الاتحاد السكندري الكرة على أحد لاعبي الأهلي لتتوتر الأجواء داخل الملعب.

وتوصل الاتحاد المصري وقتها لضرورة إخلاء الصالة خوفا على سلامة الجماهير بعد الأجواء المشحونة لكن انسحب نادي الاتحاد بعدها وتوج الأهلي باللقب.