يوفنتوس ينجو من مفاجأة بودو جليمت بفوز مثير.. ونيوكاسل يسقط أمام مارسيليا

نجح يوفنتوس في الإفلات من مفاجأة فريق بودو جليمت النرويجي وفاز عليه بثلاثية مقابل هدفين في الوقت القاتل، وذلك في الجولة الخامسة من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا.

وسجل يوفنتوس هدف الفوز على مضيفه النرويجي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، بعدما كانت النتيجة تشير إلى التعادل.

تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 27 بهدف سجله بلومبيرج، قبل أن يتعادل يوفنتوس بهدف سجله لويس أوبيندا.

وأضاف ويستون مكيني الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 59، قبل أن يسجل بودو جليمت هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 87 عن طريق سوندري فيت.

وسجل يوفنتوس هدف الفوز في الدقيقة 90+1 بمتابعة من المهاجم جوناثان ديفيد.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى النقطة 6 في المركز الـ21، وتجمد رصيد بودو جليمت عند نقطتين في المركز الـ31.

مارسيليا × نيوكاسل

في مباراة أخرى فاز مارسيليا الفرنسي على نيوكاسل الإنجليزي بهدفين لهدف.

تقدم نيوكاسل في الدقيقة 6 عن طريق هارفي بارنيز.

قبل أن يسجل بيير إيمرليك أوباميانج ثنائية لفريقه مارسيليا في الدقيقتين 46 و50، ليفوز الفريق الفرنسي.

الفوز رفع رصيد مارسيليا إلى النقطة 6 في المركز الـ19، وتجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 9 في المركز الثامن.

نابولي × كاراباج

كما فاز نابولي الإيطالي على كاراباج بطل أذربيجان بثنائية.

ليرفع رصيده إلى النقطة 7 في المركز الـ18، وتجمد رصيد كاراباج عند النقطة 7 في المركز الـ16.

سلافيا براج × أتلتيك بلباو

وتعادل سلافيا براج التشيكي مع أتلتيك بلباو الإسباني سلبيا، ليصل الأول إلى النقطة 3 في المركز الـ30، والثاني إلى النقطة 4 في المركز الـ28.

بوروسيا دورتموند × فياريال

وأخيرا فاز بوروسيا دورتموند الألماني على فياريال الإسباني بثلاثية دون رد.

ورفع دروتموند رصيده إلى النقطة 10 في المركز الخامس، وتجمد رصيد فياريال عند نقطة واحدة في المركز الـ33.