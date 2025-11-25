3 أهداف ملغية.. تشيلسي يكتسح برشلونة بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

اكتسح تشيلسي الإنجليزي ضيفه برشلونة الإسباني بثلاثية نظيفة في الجولة الخامسة لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.

تشيلسي كاد أن يضاعف أهدافه إلى ستة، لولا إلغائهم بسبب التسلل.

سجل ثلاثية تشيلسي جول كوندي مدافع برشلونة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 27، وإستيفاو في الدقيقة 55، قبل أن يختتم ليام ديلاب أهداف البلوز في الدقيقة 73.

وألغى الحكم 3 أهداف عن طريق إنزو فيرنانديز في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة بداعي التسلل، وهدف آخر عن طريق إنزو في الدقيقة 23 بداعي التسلل.

كما ألغى الحكم هدفا لـ أندري سانتوس في الدقيقة 51 للسبب ذاته.

ونال رونالدو أراخو بطاقة حمراء في الدقيقة 44 بعد تدخل قوي ضد كوكوريا ظهير أيسر تشيلسي.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع متساويا مع دورتموند ومانشستر سيتي.

أما برشلونة فتراجع للمركز الـ15 برصيد 7 نقاط.

ويتبقى لتشيلسي مواجهة كل من أتالانتا الإيطالي، ونابولي الإيطالي، وبافوس القبرصي.

بينما سيلعب برشلونة ضد كل من فرانكفورت الألماني وكوبنهاجم الدنماركي وسلافيا براج التشيكي.

التشكيل:

تشيلسي: روبرت سانشيز - مالو جوستو ويسلي فوفانا تشالوباه مارك كوكوريا - رييس جيمس مويسيس كايسيدو إنزو فيرنانديز - إستيافو بيدرو نيتو أليخاندرو جارناتشو

برشلونة: خوان جارسيا - جول كوندي رونالد أراوخو باو كوبارسي أليخاندرو بالدي - فرينكي دي يونج فيرمن لوبيز إريك جارسيا - لامين يامال روبرت ليفاندوفسكي فران توريس

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة بسيطرة من فريق تشيلسي الذي نجح في تسجيل هدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق إنزو فيرنانديز ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وكاد برشلونة أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة السادسة بعد بعد انفراد فيران توريس أمام المرمى داخل منطقة الجزاء ليسدد بجوار القائم بقليل.

وألغى الحكم هدفا جديدا لتشيلسي في الدقيقة 23 بعد كرة عرضية نجح إنزو في استغلالها وتسجيل الهدف، قبل أن يلغيه الحكم بداعي التسلل.

ونجح البلوز في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 27 بعد كرة عرضية أرضية من كوكوريا ليتابعها مهاجم تشيلسي لتصطدم بقدم كوندي وتسكن الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، تلقى رونالد أراوخو بطاقة حمراء بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثانية إثر تدخل قوي ضد كوكوريا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 1-0.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل تشيلسي الضغط حتى أحرز هدف أبيض جديد في الدقيقة 51 عن طريق أندري سانتوس بداعي التسلل على أليخاندرو جارناتشو.

ونجح إستيفاو في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 55 بعد مرور وتسديدة رائعة في الشباك.

أجرى بعدها إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي تبديلا بنزول ليام ديلاب بدلا من جارناتشو.

وبالفعل نجح ديلاب في الدقيقة 72 في إحراز الهدف الثالث لفريقه بعد انفراده بالحارس.

استمرت الدقائق الأخيرة وسط سيطرة من تشيلسي قبل أن يطلق الحكم صافرته بنهاية المباراة بثلاثية نظيفة.

