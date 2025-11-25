في مباراة جوارديولا الـ 100.. مانشستر سيتي يسقط أمام ليفركوزن بثنائية بمشاركة مرموش

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025 - 23:57

كتب : محمد سمير

جريمالدو - باير ليفركوزن

سقط مانشستر سيتي على ملعبه أمام باير ليفركوزن بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وكانت تلك المواجهة رقم 100 لبيب جوارديولا مع فريق مانشستر سيتي في دوري الأبطال.

وألحق باير ليفركوزن الهزيمة الأولى لفريق مانشستر سيتي هذا الموسم في دوري الأبطال.

وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 10 نقاط في المركز السادس مؤقتا.

بينما رفع ليفركوزن رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث عشر بعد تحقيق انتصاره الثاني.

وشهدت المباراة مشاركة عمر مرموش المحترف المصري بشكل أساسي حتى تم استبداله ومشاركة إيرلينج هالاند في الدقيقة 65.

وافتتح جريمالدو التسجيل لباير ليفركوزن بتسديدة رائعة في الدقيقة 23 ليتقدم مبكرا للضيوف.

وكاد تيجاني رينديرز أن يتعادل في الدقيقة 45 لكن تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وبعد دقائق من انطلاق الشوط الثاني نجح باتريك شيك في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة 54 بطريقة رائعة.

وفشلت محاولات جوارديولا في استدراك النتيجة بعد الدفع بتبديلات على رأسهم فيل فودين وإيرلينج هالاند.

تشكيل من البدلاء

دفع جوارديولا بتشكيل أغلبه من البدلاء مع إراحة اللاعبين الأساسيين.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

حراسة المرمى: جيمس ترافورد

الدفاع: ريكو لويس – عبد القادر خوسانوف – جون ستونز - ناثان أكي – ريان آيت نوري.

الوسط: نيكو جونزاليس – أوسكار بوب – تيجاني رايندرز.

الهجوم: سافينيو – عمر مرموش.

الـ 100 لجوارديولا

لعب جوارديولا مباراته رقم 100 مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض سيتي تحت قيادة جوارديولا للهزيمة رقم 19 مع التعادل في مثلهم والانتصار 62 مرة.

ويلعب مانشستر سيتي مباراته المقبلة أمام ريال مدريد يوم 10 ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة.

