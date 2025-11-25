منتخب مصر الثاني يخوض أول تدريباته في المعسكر الأخير استعدادا لكأس العرب

خاض منتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب، أول مران له في المعسكر الأخير قبل السفر إلى قطر.

ويشارك منتخب مصر الثاني في بطولة كأس العرب المقررة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وأقيم المران الأول للمنتخب في غياب لاعبي الأهلي والزمالك والمصري الذي يشاركون في البطولات الإفريقية.

كما غاب عن المران محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي، وأكرم توفيق لاعب الشمال القطري.

وقاد عصام الحضري مدرب حراس المرمى، فقرة تدريب حراس المرمى، بمشاركة محمد بسام وعلى لطفي، بينما غاب محمد عواد لارتباطه مع الزمالك بمباراته المقبلة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ومن جانبه، أكد حلمي طولان أن الجهاز الفني، حرص على متابعة مباراة الكويت ضد موريتانيا والتي حسمها الكويت لصالحه، ليكون الفريق الرابع في مجموعة منتخبنا ببطولة كأس العرب.

وفاز منتخب الكويت أمام موريتانيا ليتأهل للمشاركة في كأس العرب ضمن مجموعة مصر.

وتضم المجموعة إلى جانب منتخب مصر، منتخبات الكويت، والأردن، والإمارات.

ويسافر منتخب مصر الثاني إلى قطر يوم الجمعة 28 نوفمبر.