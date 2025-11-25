أبطال آسيا - مؤمن سليمان يخسر مع الشرطة العراقي برباعية أمام الهلال

تعرض الشرطة العراقي تحت قيادة مؤمن سليمان لخسارة جديدة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسقط الشرطة العراقي أمام الهلال السعودي بأربعة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة لامجموعات.

وحافظ الهلال السعودي على الانفراد بصدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة.

بينما جاء الشرطة العراقي في المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد نقطة واحدة وعقب التعرض للهزيمة الرابعة على التوالي.

وسجل ماركوس ليوناردو الهدفين الأول والثالث بينما سجل ميلينكوفيتش سافيتش الهدف الثاني وجواو كانسيلو اختتم التسجيل.

وكان قد تعرض يحيى ألوان لاعب الشرطة العراقي للطرد في الدقيقة 61.

ويلعب الهلال مباراته المقبلة أمام الشارقة الإماراتي يوم 22 ديسمبر عقب نهاية كأس العرب.

بينما الشرطة العراقي سيستضيف أهلي جدة ضمن منافسات الجولة السادسة.