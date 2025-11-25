تعيين محمد منير سفيرا للجنة الأولمبية المصرية

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية تعيين المطرب محمد منير كسفير للجنة مع إهدائه القلادة الأولمبية.

وجاء بيان اللجنة الأولمبية كالآتي:

"استمرارًا لحالة الحراك التي أحدثها مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الجديد برئاسة المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة ونائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء، قرر المجلس اختيار الأسطورة محمد منير، كينج الغناء والطرب، سفيرًا للجنة الأولمبية المصرية. وقام المهندس ياسر إدريس بتقليد الفنان العظيم محمد منير القلادة الأولمبية وسط أجواء رائعة، في حضور المهندس أدهم دهب عضو اللجنة الاقتصادية الأولمبية، والكاتب الصحفي ياسر عبد العزيز رئيس المنظومة الإعلامية باللجنة الأولمبية".

"وشهدت اللحظات التي سبقت تقليد منير قلادة العظماء الأولمبية تبادله أطراف الحديث مع المهندس ياسر إدريس عن ارتباطه بحب الرياضة منذ الصغر وإيمانه بأنها رسالة عظيمة، مشددًا على أنها قوة ناعمة في نشر مفاهيم الحب والجمال والسلام، كما أن أساطيرها وفرسانها ونجومها يحملون الصفات الإرادية مثل التحدي والإصرار والنجاح. وأعرب الكينج محمد منير عن سعادته باختياره سفيرًا للجنة الأولمبية بما تحمله من تاريخ عريق، موجّهًا الشكر إلى المهندس ياسر إدريس على ثقته في شخصه واختياره سفيرًا للحركة الأولمبية المصرية وحصوله على القلادة الأولمبية. وتابع محمد منير قائلًا: الرياضة رسالة عظيمة ونبيلة، وأتمنى أن أساهم في تعزيز مفاهيمها ومصطلحاتها الراقية ونشرها من خلال دوري كسفير للحركة الأولمبية".

"ومن جانبه أكد المهندس ياسر إدريس أن اختيار الكينج سفيرًا للجنة الأولمبية جاء تقديرًا لتاريخه الكبير وشعبيته الجارفة في كل أنحاء العالم وشخصيته الراقية والمحبوبة على مر التاريخ ومع كل الأجيال".

"وتابع ياسر إدريس أن اختيار الكينج محمد منير جاء إيمانًا من اللجنة الأولمبية بأن الكينج قدوة وقيمة كبيرة للشباب والرياضيين وواجهة مشرفة، وسيكون فعالًا ومؤثرًا في الدور المجتمعي المهم الذي تقدمه الألعاب الأولمبية من خلال تعزيز التنوع الثقافي وبناء القيم الإنسانية والتشجيع على السلام والوحدة بين الشعوب وغيرها من المفاهيم والمصطلحات النبيلة؛ مع الترويج للحركة الأولمبية المصرية في المؤتمرات والمناسبات والبطولات ودعم المنتخبات الوطنية واللاعبين".